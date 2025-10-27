BABYMETAL¡¢±Ñ¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤«¤é¡ÖSunset Kiss (feat. Polyphia)¡×¥é¥¤¥ÖMV¸ø³«
BABYMETAL¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤«¤é¡ÖSunset Kiss (feat. Polyphia)¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢12·î19ÆüÈ¯Çä¤ÎBlu-ray & DVD¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë1¶Ê¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ä¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò´º¹Ô¡¢2ËüËç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª²÷µó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ËÜÆü¡¢ËÜ±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿Âè2ÃÆCD¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤ÈTHE ONE²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¤ÎÄÉ²Ã¼õÉÕ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ªBABYMETAL¤Ï¡¢11·î1Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦Intuit Dome¡¢11·î7Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¡¦ Arena Ciudad De Mexico¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÆüËÜ³®Àû¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤ÊGen Z SEAT¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️Blu-ray & DVD¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¹ØÆþ¡§https://bio.to/O2ARENA_BD_DVD
▶︎Blu-ray & DVD
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× Blu-ray¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1001
¢ÄÌ¾ïÈ× Blu-ray
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1002
£ÄÌ¾ïÈ× DVD
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1003
▶︎THE ONE ¸ÂÄêÈ×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Blu-ray¡Ü¥é¥¤¥Ö2CD¡Ü¼Ì¿¿½¸64PÍ½Äê
²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§ONEB-0045
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.BABYMETAL DEATH
2.Megitsune
3.PA PA YA!! (feat. F.HERO)
4.BxMxC
5.METALI!! (feat. Tom Morello)
6.Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7.Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8.Song 3(BABYMETAL X Slaughters To Prevail)
9.Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!
10.RATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)
11.Gimme chocolate!!
12.from me to u (feat. Poppy)
13.KARATE
14.Ijime, Dame, Zettai
15.Road of Resistance
¢¡ÄÉ²Ã¼õÉÕÃíÊ¸¥Ú¡¼¥¸
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖA!SMART¡×Æâ BABYMETAL SHOP
¡ØBABYMETAL -LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù - THE ONE LIMITED EDITION -
https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10048288
¡¼THE ONE²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¤ÎÄÉ²ÃÍ½Ìó¼õÉÕ¡¼
¢§ÄÉ²Ã¼õÃí´ü´Ö
10·î27Æü¡Ê·î¡Ë00:00¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡ÊÁ°Ê§¤¤¡Ë
¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤/dÊ§¤¤/PayPay
¡Á10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¡THE ONE²ñ°÷¸ÂÄêÈ×¡¢ÀèÃå¹ØÆþÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨´û¤Ë¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Blu-ray & DVD ¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¡¡Âè2ÃÆÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ A3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµ¤ÈWÆÃÅµ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´û¤Ë¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤áÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ä
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦MOSH¡ÇSH PIT¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦MOSH¡ÇSH SEAT¡Ê»ØÄêÀÊ¡Ë\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´ÀÊ»ØÄê¡¢3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡Ê4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ë
¡¦Gen Z TICKET¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ
¡¦ Gen Z SEAT¡ÊÃí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ / 22ºÐ°Ê²¼¸ÂÄê¡Ë\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´ÀÊ»ØÄê
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Á22ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2026Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤ÇËþ22ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨2Ëç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¤´¹ØÆþ¼ÔËÜ¿Í¤ÈÆ±¹Ô¼ÔÍÍ¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌ¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë´é¼Ì¿¿ÉÕ¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ(¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É)¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÎà¤ò2ÅÀ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë23ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Gen Z SEAT¤Ï°ìÉô±é½Ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Gen Z TICKET¤Ê¤é¤Ó¤ËGen Z SEAT¤Î³¤³°¸þ¤±¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô2¼¡
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë18:00¡Á2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://babymetal.com/legend-metalforth
