IVEレイ、ベアトップミニドレス姿でオーラ放つ「スタイル抜群」「言葉がでないくらい綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が10月26日、自身のInstagramを更新。ミニドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】21歳KPOP美女「ビジュ最強」抜群スタイル際立つドレス姿
レイは韓国で行われた「TikTok Awards 2025」に出演し、「Best Trend Leader」を受賞した際の衣装姿を公開。白のベアトップのミニドレス姿で、鎖骨が映えるデコルテと、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「言葉がでないくらい綺麗」「ビジュ最強」「お人形さんみたい」と話題になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「ビジュ最強」抜群スタイル際立つドレス姿
◆レイ、ミニドレス姿で美デコルテ＆美脚披露
レイは韓国で行われた「TikTok Awards 2025」に出演し、「Best Trend Leader」を受賞した際の衣装姿を公開。白のベアトップのミニドレス姿で、鎖骨が映えるデコルテと、スラリとした美しい脚を披露した。
◆レイのミニワンピ姿が話題
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「言葉がでないくらい綺麗」「ビジュ最強」「お人形さんみたい」と話題になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】