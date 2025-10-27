プロ野球・西武は27日、3選手と来季の契約を行わないと通知した旨を発表しました。

今季限りで契約終了となるのは、田村伊知郎投手、元山飛優選手、野村大樹選手の3選手です。

田村投手は、報徳学園高から立教大を経て、2016年にドラフト6位で西武に入団。2023年には24試合で防御率1.52、昨季は28試合で防御率1.82をマーク。今季は20試合に出場し、防御率3.58の成績でした。9月で31歳となった田村投手は、「ライオンズでの9年間がここで一区切りついたかな、という気持ちです。プロの厳しさを教えてもらいましたし、たくさんのことを学びました。今年は苦しい1年でしたが、タオルを掲げてくれる方や、結果が出ないときでも応援してくださるファンの皆さまには本当に支えてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです」と、球団を通じて思いをつづっています。

元山選手は、佐久長聖高、東北福祉大学を経て、2020年にドラフト4位でヤクルトに入団。2023年オフにトレードで西武に加入しました。移籍後1年目の昨季は33試合で打率.143、2年目の今季は49試合で打率.153の成績。5年目の26歳は、「自分を温かく迎え入れてくれたチームメートのみんなとは、楽しい思い出しかありません。初のお立ち台も、初のサヨナラもライオンズだったので、打率は悪かったけどもインパクトは残せたかなと思います。試合に負けていても勝っていても、最後まで応援してくださるライオンズファンの皆さんは12球団イチだと思います。ありがとうございました」と、コメントしています。

野村選手は、早稲田実業高を経て、2018年にドラフト3位でソフトバンクに入団。2024年途中にトレードで西武に加入しました。今季の出場は13試合にとどまり、打率.171。腰のけがで手術したこともあり、結果を残せず契約終了となりました。野村選手は「一軍の戦力になれなかったので、チームに申し訳なく思っています。移籍して1年半、ライオンズのユニフォームを着てプレーできたことは幸せでした。移籍後すぐ、古巣ホークスとの試合で先制ホームランを打ったことは今でも忘れません。ライオンズファンの皆さんは、とても熱く素晴らしいと思います。ありがとうございました」と悔しさと感謝の思いを残しました。