華原朋美、6歳息子とお出かけ 成長した我が子に「こんなに大きくなったんだなぁって」
歌手の華原朋美が27日にインスタグラムを更新。6歳の息子とのお出かけを報告し、オフショットを披露した。
【写真】2019年に誕生した息子は現在6歳に（ほか2枚）
華原が投稿したのは、2019年8月に誕生した息子とのオフショット。写真には息子と笑顔で並ぶ2ショットや息子の姿を記録したソロショットが収められている。
投稿の中で華原は、息子を初めてケンタッキーフライドチキンへ連れていったと明かしつつ「なんとなく乗り物にも乗れたしケンタッキーデビュー出来たし楽しかったなぁ〜」とコメント。さらに息子について「こんなに大きくなったんだなぁって」とつづっている。
■華原朋美（かはら ともみ）
1995年より小室哲哉によるプロデュースで楽曲を発表。プライベートでは2019年8月に一般男性との間に男児を出産。2021年にはマネジメントを手掛けていた男性と結婚するも、昨年5月に離婚を発表した。また2020年からダイエットをしていることも明かし、約30kgの減量に成功したことも話題を集めている。
引用：「華原朋美」インスタグラム（＠tomomi_kakala）
