読売テレビは２７日、１１月１３日午後７時より「ベストヒット歌謡祭２０２５」を放送することを発表した。

１９６８年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し５７回目となる今年も大阪城ホールから３時間の生放送。２０２５年を彩った豪華アーティストが集結し、ここでしか見られない特別企画も放送するなど、一夜限りの夢のステージを届ける。

ＭＣを務めるのは、今年もフリーアナウンサーの宮根誠司氏とウエンツ瑛士。宮根アナは「今年もこの季節がやって来ました！！ 万博の熱気がまだまだ残る大阪から３時間の生放送です！ 今年、大ヒットした豪華アーティストの方々はもちろん、ベストヒット歌謡祭ならではのコラボを大阪城ホールからお届けします。僕も今からワクワクが止まりません！ １１月１３日、生放送。ぜひ、御覧ください！！」と猛アピール。ウエンツは「暑い夏がやっと終わり秋が来たかと思いきや、熱い熱いベストヒット歌謡祭がやってきます。２０２５年素晴らしい１年の終わりを迎えられるよう、精一杯、全力で、お届けします。皆様の心に残る音楽を！！」と呼びかけた。

また、例年ＳＮＳを中心に話題となっている招待状形式の交通広告を今年もアーティスト発表に先がけ２７日より順次全国各地の「アーティストゆかりの地」に掲出する。ベストヒット歌謡祭２０２５に出演するアーティストの「始まりの地」や「生誕の地」など様々な場所にアーティストの名前が書かれた招待状型のポスターも登場する。

観覧募集の詳細や、出演アーティスト、歌唱楽曲、特別企画などの情報は後日発表するという。