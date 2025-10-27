あすワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、明日のワールドシリーズ第3戦（ロサンゼルス）を前に会見。相手のブルージェイズの本拠地、カナダ・トロントで行われた24日（同25日）の第1戦では、容赦ない「We don’t need you!」（俺らに君は必要ない！）の大合唱を浴びた。これに「個人的には良かったなと思っています」などと答えて笑わせた。

初戦では7回の第4打席で自身WS初本塁打となる2ランを放った。その後、大量ビハインドの9回2死で打席に立つと、4万4353人が埋めたロジャーズ・センターに響いたのは「We don’t need you!」の大合唱だった。23年オフ、移籍も噂されたブルージェイズのファンが容赦ないチャントを浴びせた。この打席では四球を選んだ。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルが、26日（同27日）の会見の様子を伝えた。このチャントについて聞かれた大谷は「素晴らしかったと思いますね」とニッコリ。「僕の妻がすごく大好きなチャントなので、いじられましたけど。個人的には良かったなと思っています」と話し、通訳されると会見場に笑いも起きていた。さらに別の質問でも「家庭内ではトロントで言われたようなチャントは言われないように努めたいなと思います」と語った。

第2戦で山本由伸投手が9回1失点で完投勝利。1勝1敗のタイでロサンゼルスに戻ってきた。「由伸の登板に関しては素晴らしかった。これだけ素晴らしい打線を相手に、あれだけのピッチングをしてくれたのはチームメートとして誇らしいと思っています」と後輩の投球を絶賛。自身の打撃の状態については「少しずつ上がってきている。毎回いい打席を目指しているが、相手も素晴らしい投手ばかり。事前の準備と、打席前の心構えを大事にしながら、一打席一打席を大事にしたい」と語った。



（THE ANSWER編集部）