サーティワンにて「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！

アイスクリームケーキやパーティーセットなど「選ぶ楽しさいっぱい」のラインナップの中から、「すみっコぐらし クリスマス パレット６」を紹介します☆

サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」すみっコぐらし クリスマス パレット６

価格：4,500円（税込）

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

【モバイルオーダー予約】

予約期間：2025年10月31日（金）10時〜12月23日（火）正午まで

受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

【店舗予約】

予約期間：2025年10月31日（金）〜

受渡期間：予約時に確認ください

サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm

取扱店舗：サーティワン

※モバイルオーダー実施店舗は、サーティワン公式サイトを確認ください

※一部モバイルオーダーでの予約に対応していない店舗もあります

※なくなり次第終了

サーティワンで「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを実施！

2025年も「すみっコ」たちのかわいいアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット６」が登場します。

みんなで集まって遊んだり演奏をして楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージしたキュートなケーキです。

「すみっコ」の世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザイン。

ピックがたくさんついているので、自分でかわいらしく飾ることができます☆

フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものをラインナップ。

フィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」がたくさん登場しています！

クリスマスらしいふんわりとした赤色で、ケーキのデザインが締まります。

「すみっコ」たちと一緒にクリスマスパーティーを楽しめる、アイスクリームケーキです☆

※商品画像では、一部のピックのみを使用

「すみっこ」たちの賑やかなクリスマスパーティに招待されたような、楽しくてかわいいアイスクリームケーキ！

「すみっコぐらし クリスマス パレット６」は、サーティワンにて、2025年10月31日より予約受付開始です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post しろくまやとかげたちと一緒にパーティ！サーティワン「すみっコぐらし クリスマス パレット６」 appeared first on Dtimes.