しろくまやとかげたちと一緒にパーティ！サーティワン「すみっコぐらし クリスマス パレット６」
サーティワンにて「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！
アイスクリームケーキやパーティーセットなど「選ぶ楽しさいっぱい」のラインナップの中から、「すみっコぐらし クリスマス パレット６」を紹介します☆
サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」すみっコぐらし クリスマス パレット６
価格：4,500円（税込）
キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
【モバイルオーダー予約】
予約期間：2025年10月31日（金）10時〜12月23日（火）正午まで
受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
【店舗予約】
予約期間：2025年10月31日（金）〜
受渡期間：予約時に確認ください
サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm
取扱店舗：サーティワン
※モバイルオーダー実施店舗は、サーティワン公式サイトを確認ください
※一部モバイルオーダーでの予約に対応していない店舗もあります
※なくなり次第終了
サーティワンで「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを実施！
2025年も「すみっコ」たちのかわいいアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット６」が登場します。
みんなで集まって遊んだり演奏をして楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージしたキュートなケーキです。
「すみっコ」の世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザイン。
ピックがたくさんついているので、自分でかわいらしく飾ることができます☆
フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものをラインナップ。
フィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」がたくさん登場しています！
クリスマスらしいふんわりとした赤色で、ケーキのデザインが締まります。
「すみっコ」たちと一緒にクリスマスパーティーを楽しめる、アイスクリームケーキです☆
※商品画像では、一部のピックのみを使用
「すみっこ」たちの賑やかなクリスマスパーティに招待されたような、楽しくてかわいいアイスクリームケーキ！
「すみっコぐらし クリスマス パレット６」は、サーティワンにて、2025年10月31日より予約受付開始です。
