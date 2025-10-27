タマ＆フレンズ×FOUND GOOD 売り切れ続出の“カセットテープ”型キーホルダーからルームウェア、ハンドパペットまでレトロかわいいアイテムが大集合
あの頃大好きだったタマたちが、大人かわいいアイテムになって帰ってきた！「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」とライフスタイルブランド「FOUND GOOD」が、この秋だけの特別なコラボレーションを実現。レトロかわいいグッズが、全国のイトーヨーカドー「FOUND GOOD」取り扱い63店舗とアンドエスティHDグループ公式WEBストア「and ST(アンドエスティ)」ほか、ZOZOTOWNなどで発売中。
【画像】タマ＆フレンズ×FOUND GOODのコラボグッズを見る
今回の注目ポイントは、レトロな魅力はそのままに、大人女子の日常に溶け込むデザインへとアップデートされたこと。文房具を集めていたあの頃の気持ちがよみがえる、心ときめくラインナップが勢ぞろいしている。
■495円から手に入る！プチプラ雑貨たち
■「目印キーホルダー」(各550円)
ピンクのモモ、レッドのクロ、オレンジのトラ、イエローのタマ、グリーンのゴン、ブルーのポチと、6色展開の目印キーホルダー。バッグやポーチにちょこんと付けるだけで、レトロポップな雰囲気が漂い始める。推しキャラを選ぶもよし、全色コンプリートするもよし。このお値段なら、複数買いも罪悪感なし！
■「証明写真キーチェーン」(各550円)＆「カセットキーホルダー」(各550円)
オンラインではすでに在庫なしという人気ぶりを見せているのが、証明写真キーチェーンとカセットキーホルダー。証明写真風のデザインやカセットテープモチーフは、80〜90年代を過ごした世代の心をくすぐる仕掛けがいっぱい。見つけたらラッキー、即ゲット必須のレアアイテムになりつつある。
■「ぬいぐるみキーホルダー」(1430円)
座った姿がなんともいえない愛らしさを放つぬいぐるみキーホルダーは、ポチ、ベー、モモ、タマの4種類がスタンバイ。ボールチェーン付きだから、バッグに付けて一緒におでかけもできちゃう。デスク周りに飾れば、仕事中もほっこり癒やされること間違いなし。
■「アクリルミラーステッカー」(495円)
身だしなみチェックに便利なミラーステッカーは、割れにくいアクリル製という実用性も考えられた一品。ピンク、ブラウン、ベージュ、イエローの4色それぞれに異なるデザインが施されているから、選ぶ楽しみも。スマホケースに貼れば、いつでもどこでもタマたちと一緒にいられる幸せを実感できるはず。
■秋冬のおうち時間を格上げ！あったかルームウェア
■「ルームウェアセット」(4840円)
トップスの胸元にさりげなく光るタマとポチの刺しゅう、ボトムスを彩るタマ＆フレンズの総柄という、ファンにはたまらないデザイン。ピンクとブルーの2色展開で、パジャマとしてもルームウェアとしても活躍してくれる。
■「顔つきルームシューズ」(2090円)
タマの顔がそのままルームシューズになった、遊び心あふれるアイテム。寒い朝も、これを履けば自然と笑顔になれそう。来客時に「それかわいい！」と言われること必至のアイテム。
■「腹巻きパンツ」(2750円)
グレーのポチとピンクのタマから選べる腹巻きパンツは、見えないところまでかわいくしたい大人女子の強い味方。冷え性さんもこれなら寒い季節を楽しく乗り切れそう。
■「ブランケットインクッション」(3630円)
普段はクッションとしてソファに置いておき、肌寒くなったらブランケットを取り出して使える実用性の高さが魅力。ピンクのタマとベージュのポチ、どちらも大人っぽい色合いで、インテリアにも自然になじむ。オンラインではすでに在庫なしという人気ぶりで、店頭で見つけたら迷わずゲットしたい。
■SNSで話題！「ハンドパペット」(1980円)
ポチとタマのハンドパペットは、小さな子どもとの遊びはもちろん、インテリアとしても存在感を発揮。タマ＆フレンズ公式インスタグラムでは、このハンドパペットを使った「3丁目町内会人形劇」と題したショート動画も公開中で、3丁目町内会スタッフが商品紹介に挑戦する姿がなんともほほえましい。緊張のあまり最後は…という展開に、思わずくすっと笑ってしまう。こんな楽しみ方もあるんだと、新たな発見がありそう。
懐かしさと新しさが絶妙にミックスされた今回のコラボレーション。子どもの頃の思い出を大切にしながら、今の暮らしにさりげなく取り入れられるアイテムばかり。人気アイテムはすでにオンラインで在庫切れになるほどの反響ぶり。気になるアイテムは早めにチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品は品切れの場合があります。予めご了承ください。
(C) Sony Creative Products Inc.
