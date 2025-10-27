セガプライズ ディズニー『ピノキオ』　＆ you　マスコットVol.2

写真拡大 (全2枚)

セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピノキオ』　＆ you　マスコットVol.2を紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『ピノキオ』　＆ you　マスコットVol.2

 

 

登場時期：2025年10月24日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（正直ジョン、ゼペット、ピノキオ、ギデオン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットに『ピノキオ』デザインの第2弾が登場。

手足を動かしてポージングも楽しめる、フォトジェニックなマスコットです。

連れ歩きしやすいサイズなので、お出かけ先でのぬい撮りにもぴったり☆

 

正直ジョン

 

ずる賢いキツネのキャラクター「正直ジョン」

緑の帽子に青いマント、特徴的な衣装もしっかり再現されています。

 

ゼペット

 

四角いメガネと白い髪・ヒゲがトレードマークの「ゼペット」

「ピノキオ」を作ったおじいさんで、やさしそうな雰囲気をしています。

 

ピノキオ

 

青い瞳でこちらを見つめる「ピノキオ」のマスコット。

特徴的なお鼻も“& you（アンドユー）”ならではのタッチで再現されています☆

 

ギデオン

 

「正直ジョン」の相棒「ギデオン」も登場。

おっとりした表情が印象的な、「正直ジョン」と一緒に揃えたくなるプライズです。

 

セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコット第2弾に「正直ジョン」と「ギデオン」も仲間入り。

セガプライズの『ピノキオ』　＆ you　マスコットVol.2は、2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゼペットや正直ジョン・ギデオン！セガプライズ ディズニー『ピノキオ』　＆ you　マスコットVol.2 appeared first on Dtimes.