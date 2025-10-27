セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2

登場時期：2025年10月24日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（正直ジョン、ゼペット、ピノキオ、ギデオン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットに『ピノキオ』デザインの第2弾が登場。

手足を動かしてポージングも楽しめる、フォトジェニックなマスコットです。

連れ歩きしやすいサイズなので、お出かけ先でのぬい撮りにもぴったり☆

正直ジョン

ずる賢いキツネのキャラクター「正直ジョン」

緑の帽子に青いマント、特徴的な衣装もしっかり再現されています。

ゼペット

四角いメガネと白い髪・ヒゲがトレードマークの「ゼペット」

「ピノキオ」を作ったおじいさんで、やさしそうな雰囲気をしています。

ピノキオ

青い瞳でこちらを見つめる「ピノキオ」のマスコット。

特徴的なお鼻も“& you（アンドユー）”ならではのタッチで再現されています☆

ギデオン

「正直ジョン」の相棒「ギデオン」も登場。

おっとりした表情が印象的な、「正直ジョン」と一緒に揃えたくなるプライズです。

セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコット第2弾に「正直ジョン」と「ギデオン」も仲間入り。

セガプライズの『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2は、2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゼペットや正直ジョン・ギデオン！セガプライズ ディズニー『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2 appeared first on Dtimes.