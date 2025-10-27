ゼペットや正直ジョン・ギデオン！セガプライズ ディズニー『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2
登場時期：2025年10月24日より順次
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全4種（正直ジョン、ゼペット、ピノキオ、ギデオン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットに『ピノキオ』デザインの第2弾が登場。
手足を動かしてポージングも楽しめる、フォトジェニックなマスコットです。
連れ歩きしやすいサイズなので、お出かけ先でのぬい撮りにもぴったり☆
正直ジョン
ずる賢いキツネのキャラクター「正直ジョン」
緑の帽子に青いマント、特徴的な衣装もしっかり再現されています。
ゼペット
四角いメガネと白い髪・ヒゲがトレードマークの「ゼペット」
「ピノキオ」を作ったおじいさんで、やさしそうな雰囲気をしています。
ピノキオ
青い瞳でこちらを見つめる「ピノキオ」のマスコット。
特徴的なお鼻も“& you（アンドユー）”ならではのタッチで再現されています☆
ギデオン
「正直ジョン」の相棒「ギデオン」も登場。
おっとりした表情が印象的な、「正直ジョン」と一緒に揃えたくなるプライズです。
セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコット第2弾に「正直ジョン」と「ギデオン」も仲間入り。
セガプライズの『ピノキオ』 ＆ you マスコットVol.2は、2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
