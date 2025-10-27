ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターイメージのアップリケがかわいい、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」

© Disney

価格：1,980円（税込）

サイズ：M、L

適応サイズ：【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm

素材：ポリエステル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

足をボアで包み込むあたたかなスリッパ。

キャラクターイメージのアップリケがオシャレで、かかとには刺繍も施されています。

外側にも内側にもボアが使われ、ボリューム感も可愛い！

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップ☆

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのボアスリッパ。

「ミッキーマウス」がいつも履いている赤いパンツがモチーフで、中央には白いボタンのアップリケ付き◎

赤も深みのある落ち着いた色合いになっています。

© Disney

かかとには「ミッキーマウス」の横顔シルエットの刺繍入り☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのボアスリッパ。

温かみのあるくすみピンクが基調となっています！

真っ赤なぷっくりリボンのアップリケが存在感たっぷり。

© Disney

かかとには「ミニーマウス」の刺繍付き。

「ミニーマウス」も横顔シルエットで表現されています☆

それから、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いも可能◎

いつでも気軽に洗えて、清潔な状態をキープできます。

おうち時間に癒しをプラスしてくれるアイテム。

キャラクターイメージのアップリケがかわいい、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

