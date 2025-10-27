ミッキーとミニーがモチーフ！ベルメゾン ディズニー「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターイメージのアップリケがかわいい、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」
© Disney
価格：1,980円（税込）
サイズ：M、L
適応サイズ：【M】約23〜25cm、【L】約25〜27cm
素材：ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
足をボアで包み込むあたたかなスリッパ。
キャラクターイメージのアップリケがオシャレで、かかとには刺繍も施されています。
外側にも内側にもボアが使われ、ボリューム感も可愛い！
デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップ☆
ミッキーマウス
「ミッキーマウス」デザインのボアスリッパ。
「ミッキーマウス」がいつも履いている赤いパンツがモチーフで、中央には白いボタンのアップリケ付き◎
赤も深みのある落ち着いた色合いになっています。
かかとには「ミッキーマウス」の横顔シルエットの刺繍入り☆
ミニーマウス
「ミニーマウス」デザインのボアスリッパ。
温かみのあるくすみピンクが基調となっています！
真っ赤なぷっくりリボンのアップリケが存在感たっぷり。
かかとには「ミニーマウス」の刺繍付き。
「ミニーマウス」も横顔シルエットで表現されています☆
それから、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いも可能◎
いつでも気軽に洗えて、清潔な状態をキープできます。
おうち時間に癒しをプラスしてくれるアイテム。
キャラクターイメージのアップリケがかわいい、ディズニーデザイン「足首まであったかな脱ぎ履きしやすいナイトパーティーもこもこボアスリッパ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
