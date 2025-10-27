万博オフィシャルストア大丸梅田店のリニューアル詳細が発表 会場内ストアの装飾＆人気商品の展示・販売など【概要】
大丸松坂屋百貨店は27日、「2025大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店」のリニューアル詳細を発表した。
【画像】万博会場内→大丸梅田店へ ねぶたなどの装飾＆海洋堂ミャクミャクカプセルフィギュア
同店は、11月1日に5階イベントスペースに移転。売場面積を拡大し、5階イベントスペースに移転オープンする。「Thanks EXPO2025 ありがとう、万博！」と題し、「大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 大丸松坂屋百貨店」のストア内を華やかに彩ったすもうレスラーやねぶた、提灯などの装飾品がやってくる。また、会場内でしか販売されていなかった人気の公式ライセンス商品も展示予定。
「大阪・関西万博が閉幕してもミャクミャクに会える！大丸梅田店のアフター万博！お楽しみください！」と呼びかけた。
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア内を華やかに彩った装飾品を展示
・隈取メイクをしたすもうレスラー
・風人雷神をモチーフにしたねぶた装飾
・アイテムが記載された提灯ウォール
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで大人気だった商品を展示
※展示のみ。商品の販売はない
・＜海洋堂＞ミャクミャクカプセルフィギュア
・＜箔一＞ミャクミャク貫入おちょこ
・＜能作＞オールドタンブラーミャクミャク
・＜mint designs＞MYAKU-MYAKU STENCIL PRINT T-SHIRT WHITE
・＜N.HOOLYWOOD＞N.HOOLYWOOD・face oka・ミャクミャクTシャツ
・＜ジェラート ピケ＞エアリーモコミャクミャクヘアバンド
・ LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで販売していた人気商品を販売
※数に限りあり、売り切れ次第終了
・人気アーティストコラボ和紙糸Tシャツ 税込9700円／（作家名：Hime、作品名：Dixie）
・サボリーノ 目ざまシートN 税込1540円
・＜森永製菓＞大阪・関西万博ハイチュウグレープ味 税込1296円
【画像】万博会場内→大丸梅田店へ ねぶたなどの装飾＆海洋堂ミャクミャクカプセルフィギュア
同店は、11月1日に5階イベントスペースに移転。売場面積を拡大し、5階イベントスペースに移転オープンする。「Thanks EXPO2025 ありがとう、万博！」と題し、「大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 大丸松坂屋百貨店」のストア内を華やかに彩ったすもうレスラーやねぶた、提灯などの装飾品がやってくる。また、会場内でしか販売されていなかった人気の公式ライセンス商品も展示予定。
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア内を華やかに彩った装飾品を展示
・隈取メイクをしたすもうレスラー
・風人雷神をモチーフにしたねぶた装飾
・アイテムが記載された提灯ウォール
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで大人気だった商品を展示
※展示のみ。商品の販売はない
・＜海洋堂＞ミャクミャクカプセルフィギュア
・＜箔一＞ミャクミャク貫入おちょこ
・＜能作＞オールドタンブラーミャクミャク
・＜mint designs＞MYAKU-MYAKU STENCIL PRINT T-SHIRT WHITE
・＜N.HOOLYWOOD＞N.HOOLYWOOD・face oka・ミャクミャクTシャツ
・＜ジェラート ピケ＞エアリーモコミャクミャクヘアバンド
・ LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア
■大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアで販売していた人気商品を販売
※数に限りあり、売り切れ次第終了
・人気アーティストコラボ和紙糸Tシャツ 税込9700円／（作家名：Hime、作品名：Dixie）
・サボリーノ 目ざまシートN 税込1540円
・＜森永製菓＞大阪・関西万博ハイチュウグレープ味 税込1296円