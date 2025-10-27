27日（月）北海道は平地で積雪となり、暴風が吹くおそれがあります。夜は各地で風冷えになるでしょう。

＜27日（月）の天気＞

低気圧は夜にかけてオホーツク海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が強まる見込みです。寒気の影響で日本海側ではくもりや雨になっていますが、夜にかけて寒気が強まり、北海道や東北北部の山沿いでは次第に雪に変わるでしょう。特に上川・留萌地方では平地でも雪の積もるところがありそうです。北海道では最大瞬間風速35メートルの暴風が吹く予想で、ふぶくような降り方になるおそれがあります。

一方、太平洋側では引き続き晴れるところが多いですが、関東南部は雲が多くにわか雨のところがあるでしょう。全国的に北風が強まり、夜になるほど空気がヒンヤリ風冷えとなりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

日中は各地でこの時期らしい気温になりそうです。朝より夜の方が気温が低くなりますのでお気をつけください。札幌 14℃（±0）、仙台 20℃（＋4）、新潟 20℃（＋3）、東京 22℃（＋6）、名古屋 23℃（＋2）、大阪 23℃（＋2）、鳥取 20℃（-2）、高知 25℃（-3）、福岡 21℃（-3）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

28日（火）〜30日（木）は晴れるところが多いですが、日差しがあってもヒンヤリとしそうです。31日（金）と11月1日（土）は広く雨になるでしょう。沖縄はくもりや雨の日が多くなる見込みです。

■北日本・東日本北海道では29日（水）にかけて雪が降りやすく、東北日本海側や新潟も冷たい雨が降るでしょう。関東や東海は30日（木）頃まで晴れる見込みです。週末は各地で雨・風強まって荒れた天気になるおそれがあり、注意が必要です。