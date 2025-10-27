プロ野球・ソフトバンクは27日、来季の契約について発表。支配下6選手と育成2選手に対して来季の契約を結ばない旨を発表しました。

支配下6選手とは、茺口遥大投手、板東湧梧投手、川口冬弥投手、宮粼颯投手、村田賢一投手、牧原巧汰選手。

茺口投手は昨オフに三森大貴選手とのトレードでDeNAからソフトバンクに移籍。しかし「黄色靭帯骨化症」を患っていることが判明し、左肘関節クリーニング術とあわせて4月に手術を受けていました。その後はリハビリを終え、2軍戦にも復帰。しかし1軍登板はありませんでした。

板東投手は2020年から4年連続で1軍登板を重ね、2023年には先発としても11試合に登板。しかし昨季から1軍登板は得られませんでした。今季はウエスタン・リーグでも防御率と勝率で2冠を獲得も、1軍への声はかかりませんでした。

また川口投手は育成6位でソフトバンクに入団したルーキー。アピールを続け6月20日に支配下契約を勝ち取ると、5試合のリリーフ登板で防御率0.00。しかし来季の継続契約とはなりませんでした。同じく7月に支配下を勝ち取った宮粼投手も、1軍の2登板で防御率0.00も継続契約とはならず。

その他、1軍出場のなかった村田投手と牧原選手とも契約を結びませんでした。

あわせて育成の加藤晴空選手とシモン選手についても契約を結ばないことがわかりました。