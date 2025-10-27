ソフトバンクは２７日、浜口遥大投手、板東湧梧投手、牧原巧汰捕手ら８選手に来季の選手契約を結ばないことを通達したと発表した。

▽通達された選手は以下。（支配下選手）浜口遥大投手、村田賢一投手、板東湧梧投手、宮粼颯投手、川口冬弥投手、牧原巧汰選手（育成選手）加藤晴空選手、Ｍ．シモン選手

板東は１８年ドラフト４位でソフトバンク入り。２１年に中継ぎで４４試合に登板し、防御率２・５４。２３年は先発で１１試合に登板し、５勝を挙げた。だが、昨季と今季は１軍登板がなかった。

浜口は１６年度ドラフト１位でＤｅＮＡ入り。ルーキーイヤーに１０勝を挙げるなど、通算４４勝と活躍した。昨オフ、三森とのトレードでソフトバンク入りしたが、今年４月に難病の「黄色靱帯骨化症」と診断され、手術。その後、実戦復帰し、ファームでは１５登板で防御率３・７８だったが、１軍での登板機会はなかった。

牧原巧は２０年ドラフト３位でソフトバンク入りした２３歳。ここまで１軍出場はなく、今季はファームで４０試合に出場し、打率・１２４、０本塁打、７打点だった。