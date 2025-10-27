アメリカン・エキスプレスは、全日本空輸（ANA）との提携カード3券種の新規入会キャンペーンを、11月5日をもって終了する。

「ANAアメリカン・エキスプレス・カード」では、入会時に1,000マイル、入会から3か月以内に10万円のカード利用で1,000ポイント、同30万円のカード利用で5,000ポイント、同50万円のカード利用で6,000ポイント、同50万円のカード利用で6,000ポイントを付与し、合計20,000マイル相当を獲得できる。

「ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」では、入会時に2,000マイル、入会から3か月以内に60万円のカード利用で16,000ポイント、同100万円のカード利用で12,000ポイント、同180万円のカード利用で20,000ポイント、同200万円のカード利用で30,000ポイントを付与し、合計80,000マイル相当を獲得できる。

「ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」では、入会時に10,000マイル、入会から3か月以内に50万円のカード利用で20,000ポイント、同180万円のカード利用で25,000ポイント、同300万円のカード利用で35,000ポイント、同400万円のカード利用で50,000ポイントを付与し、合計140,000マイル相当を獲得できる。

いずれも通常利用分のポイントは別途獲得できることから、最大180,000マイル相当の獲得が可能となっている。