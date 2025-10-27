Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡Ö¾¼ÏÂ¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î2Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¾¼ÏÂ¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
1957Ç¯¤Î¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØÀÖÆ¹ÎëÇ·½õ¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ªÅìµþ¡Ë¤Ë11ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æü³èÀÄ½Õ±Ç²è¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£1962Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¥å¡¼¥Ý¥é¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡¦¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª½÷ÀÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·Â³¤±¡¢½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï120ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¡£¶áÇ¯¤Î¼ç±éºî¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ÎÄä¼Ö¾ì¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Êì¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤µÈ±Ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥µ¥æ¥ê¥¹¥È¡×¤¿¤Á¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¶Á¿¤Ç¾åÉÊ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤»þ¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤âåºÎï¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤¬Âç¤¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡Ö¾åÉÊ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¯À¶Á¿¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1976Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ë¡¢Åö»þ19ºÐ¤Î²ÆÌÜ¤µ¤ó¤¬°ìÈÌ¸øÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1977Ç¯¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡¢»°Â¢Ë¡»Õ¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤¬Àä»¿¤µ¤ì¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡¦¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Øµ´Î¶±¡²Ö»Ò¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø»þÂå²°¤Î½÷Ë¼¡Ù¡ØÀ¥¸ÍÆâ¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¡£¤·¤«¤·¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î1985Ç¯¤Ë¡¢µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¤ò´µ¤¤27ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÆ·¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¤ÉÊ¤¬¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¡£±Ê±ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷ÀÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Çº¸±¦ÂÐ¾Î¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÀµÅýÇÉÈþ¿Í¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤â¤â¤Á¤í¤óÈþ¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ëµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¾Í·µ¤Î»°Â¢Ë¡»ÕÌò¤ÇË·¼çÆ¬»Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÊª¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
