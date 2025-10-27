「みんなが彼を欲しがっていた理由がこれだよ」ド軍“お祭り男”が山本由伸に賛辞　495億円契約の「価値があることを示したんだ」

キケ・ヘルナンデスが山本由伸に賛辞を贈った(C)Getty Images

ドジャースの“お祭り男”もエースの快投に賛辞を贈った。

山本由伸が現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回105球4安打1失点8奪三振の内容でポストシーズン2戦連続の完投勝利を挙げ、2001年のカート・シリング以来という24年ぶりの快挙を達成した。

【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン

試合後、ドジャースの地元放送局である『SportsNet LA』がキケ・ヘルナンデスにインタビューし、山本の投球について質問した。

K・ヘルナンデスは「彼が去年米国へ来ようとした時に、みんなが彼を欲しがっていた理由がこれだよ。金額に見合った価値があることを彼は示したんだ」と述べ、12年総額3億2500万ドル（約495億円）の契約で昨年ドジャースに加入したが、その契約に見合う活躍をしていると言い切った。