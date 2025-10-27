「みんなが彼を欲しがっていた理由がこれだよ」ド軍“お祭り男”が山本由伸に賛辞 495億円契約の「価値があることを示したんだ」
キケ・ヘルナンデスが山本由伸に賛辞を贈った(C)Getty Images
ドジャースの“お祭り男”もエースの快投に賛辞を贈った。
山本由伸が現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回105球4安打1失点8奪三振の内容でポストシーズン2戦連続の完投勝利を挙げ、2001年のカート・シリング以来という24年ぶりの快挙を達成した。
【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン
試合後、ドジャースの地元放送局である『SportsNet LA』がキケ・ヘルナンデスにインタビューし、山本の投球について質問した。
K・ヘルナンデスは「彼が去年米国へ来ようとした時に、みんなが彼を欲しがっていた理由がこれだよ。金額に見合った価値があることを彼は示したんだ」と述べ、12年総額3億2500万ドル（約495億円）の契約で昨年ドジャースに加入したが、その契約に見合う活躍をしていると言い切った。
また、「日本でほぼすべてのことを成し遂げた彼の、この2年間で示した成長の度合はとても印象的だよ」とうなずいた。
山本は今季30試合に先発して防御率2.49、12勝8敗の成績を挙げると、日本人投手では、ポストシーズンで田中将大、ダルビッシュ有に並ぶ通算5勝となった。メジャーに移籍して2年目で、ドジャースのチームメイトからエースとして熱い信頼を寄せられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
