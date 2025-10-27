【今週の運勢】2025年11月第1週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

熱量がカギ。
意志あるところに道が開けます。

強運モード。

望みがかないやすくなっています。もっとも、最初から100％の完成度ではないみたい。半分くらい条件が合えば、上等と割り切って、どんどん話をまとめていきましょう。あなたの手腕が評価されて、任されることが増えていくはず。

収入とのバランスは悪いのですが、これは一時的なこと。好きなようにやらせてもらえる楽しさを優先していきましょう。

社交は、人の厚意や申し出に甘えて。「いいの？」で二つ返事で乗ると、言い出した相手も幸せな気分になれるもの。

オフは、遠出が楽しそう。

愛は、肯定から入って。褒めて育てて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)