コミックスのシリーズ累計発行部数は3800万部を突破し、シーズン3が放送中の大人気アニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系）。10月25日に最新話「スキャンダルの裏側 ／ インペリアル・スカラーへの道」が放送されました。今回はその感想を一挙に紹介します。（サムネイル画像出典：『SPY×FAMILY』公式Xより）

シーズン3が放送中のアニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系）。10月25日に最新話「スキャンダルの裏側 ／ インペリアル・スカラーへの道」が放送されました。今回はその感想を一挙に紹介します。

大人気“スパイコメディ”

スパイと殺し屋と超能力者が仮初めの家族を作り、東西冷戦下の平和維持任務〈ストリクス〉に挑む同作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」連載の人気作で、コミックスのシリーズ累計発行部数は3800万部を突破しました。テレビアニメや劇場版も大ヒットし、フォージャー家の絆と秘密が世界を救うスパイコメディ、最新話の概要は以下の通りです。

「スキャンダルの裏側
東西交流イベントのため西国ウェスタリスに訪問予定だったオペラ界の巨匠・ウェルマンに、不倫や差別発言等のスキャンダルが発覚。さらに劇場へ殺害予告が届き、〈WISEワイズ〉はシルヴィアの指示で対策を練ることに。

インペリアル・スカラーへの道
ある日の放課後、ヘンダーソンに資料を運ぶ手伝いを頼まれたアーニャ。ヘンダーソンは“皇帝の学徒インペリアル・スカラー”に至るための心構えを語るが、アーニャには全く響いていない様子で……」（公式Webサイトより引用）」

「ヘンダーソン先生のファンになりました」

「シルヴィアさんの言葉、奥が深いですね」

「面白かった」

「ダミママさん 声優さんが誰でしょうか。 とっても気になりますね」

「ハンドラーとヘンダーソンの話で満足」

「じゅうななさいが満を持しての登場」

「ヘンダーソン先生のファンになりました」

「国民全員って何人だ？ ちゃんと統計を取ったのか？ ハンドラーの言葉は染みるなー 偏向報道や極端な主張が多いこの世の中、きちんと情報を精査することの大切さを再認識した」

「疲労困憊で帰宅後の夜中に大笑いさせていただきました!」

「やっぱりアーニャのエピソード回は面白いですね 爆笑しました」

「今回はロイドが療養中でフォージャー家の ほのぼのした日、でも安定したアーニャの暴走も良かった！」

次回放送は11月1日の予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

(文:橋酒 瑛麗瑠)