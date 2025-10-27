【今週の運勢】2025年11月第1週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

やる気スイッチが入りそう。
やりたいことリストで効率アップ。

パワフル＆アクティブに過ごせそう。

フットワーク軽く、あちこち動き回れるし、気になることはどんどん片付けていくことができそう。

ただ、元気いっぱいでも、大人世代の時間と体力は有限です。手当たり次第、目についた順にこなしていくと、試験前なのに大掃除を始めてしまった時のように、本来やるべきことが後回しになりそう。

そこで、まず、リストアップしましょう。「夕飯の買い物に行く」までも項目に入れて、外せない順に処理をしていくのです。取りこぼしも起こらず、完璧な1週間になるはず。

愛は一声かけて。誘いを増やしましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)