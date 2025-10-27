みずがめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
やりたいことリストで効率アップ。
パワフル＆アクティブに過ごせそう。
フットワーク軽く、あちこち動き回れるし、気になることはどんどん片付けていくことができそう。
ただ、元気いっぱいでも、大人世代の時間と体力は有限です。手当たり次第、目についた順にこなしていくと、試験前なのに大掃除を始めてしまった時のように、本来やるべきことが後回しになりそう。
そこで、まず、リストアップしましょう。「夕飯の買い物に行く」までも項目に入れて、外せない順に処理をしていくのです。取りこぼしも起こらず、完璧な1週間になるはず。
愛は一声かけて。誘いを増やしましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）やる気スイッチが入りそう。
