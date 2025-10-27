【今週の運勢】2025年11月第1週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

世界は前進中。
ブレない、振り返らない。

フェーズが変わって、新しい流れの中にいます。

非常にラクな反面、後ろめたさが消えないでしょう。我慢が足らなかったかも、もっとやりようがあったかも……と、「これまで」に戻ろうとしやすいはず。

でも、喉元過ぎると熱さを忘れるだけで、あなたは十分に耐えたし、頑張ってきて、その上で、「これから」に舵を切ったのです。過去は成仏させて、未来のことだけを考えましょう。

人間関係は入れ替わり、意外な人から連絡や出会いがありそう。誘いに乗ってみましょう。

オフは、趣味に時間を取って。

デートはショッピングへ。ペアの品が絆を強めます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)