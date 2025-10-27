やぎ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
ブレない、振り返らない。
フェーズが変わって、新しい流れの中にいます。
非常にラクな反面、後ろめたさが消えないでしょう。我慢が足らなかったかも、もっとやりようがあったかも……と、「これまで」に戻ろうとしやすいはず。
でも、喉元過ぎると熱さを忘れるだけで、あなたは十分に耐えたし、頑張ってきて、その上で、「これから」に舵を切ったのです。過去は成仏させて、未来のことだけを考えましょう。
人間関係は入れ替わり、意外な人から連絡や出会いがありそう。誘いに乗ってみましょう。
オフは、趣味に時間を取って。
デートはショッピングへ。ペアの品が絆を強めます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）世界は前進中。
