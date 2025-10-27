山形県内でクマの目撃が相次いでいます。

けさには、観光地として知られる寒河江市の慈恩寺でもクマが目撃されました。

きょう午前６時２５分ごろ、寒河江市慈恩寺でクマ１頭が目撃されました。現場は、醍醐小学校からおよそ３００メートルの場所で、国の史跡にも指定されている慈恩寺旧境内のエリアです。

体長は１メートルほどとみられ、その後の行方はわかっていません。

きのうも各地でクマの目撃が相次ぎました。

きのう午後７時４０分ごろ、山形市沼木の路上でクマ１頭（体長およそ１メートル）が目撃されました。

現場は、県立産業技術短期大学の近くで、その後の行方はわかっていません。

熊の出没を受けて、山形市はけさ、現場近くの南沼原小学校の登校ルートを中心にパトロールを行ったということです。

さらに、鶴岡市ではきのう、清水新田の住宅敷地内で体長およそ６０センチのクマ１頭が目撃されました。

猟友会や警察が現場を確認したところ、クマが向かってきたため、猟友会によって駆除されました。

このクマによる人や物への被害は確認されていません。

秋は、クマが冬眠に向けてエサを求め活発に動き回る時期で、県ではクマが目撃された場所などでは特に注意するよう呼びかけています。