華原朋美、“保育園で1番背が高い”大きくなった息子とのツーショット公開！ 息子の初デビューも報告
歌手の華原朋美さんは10月26日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、エピソードを披露しています。
【写真】華原朋美＆子どもの仲良しプライベートショット
写真には、2人で寄り添う様子や、子どもがアトラクションや買い物を楽しむ姿が収められています。また、「ままぁ〜ケンタッキー食べてみたいっおぉー」という子どもの要望で、「ケンタッキーデビュー」を果たしたことも明かしました。
また「#こんなに大きくなったんだなぁって #今は普通に手が繋げる #保育園で1番背が高い #すくすく」とハッシュタグも付け、息子の成長を喜んでいるようです。
(文:勝野 里砂)
子どもが初めての……？華原さんは「お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て 次の日はお寝坊さん どっか行こっか〜 この時間からやってるところ。。。 雨降ってるしなぁ〜 でも行っちゃいました」とつづり、6枚の写真を掲載。
華原さんデビュー30周年！華原さんは29日にもInstagramを更新し、デビュー30周年を記念したコンサート「華原朋美 30th Anniversary Live〜LOVE IS BEST〜」のオフショット動画を公開しました。投稿では、ファンやスタッフへの言葉に加え、「ママ頑張って欲しい。沢山の方がママのお歌を聞きにきてくれるのを楽しみにしているから。楽しんで行こうよ」と毎日のように華原さんを支えてくれたという子どもへの感謝の気持ちもつづりました。
