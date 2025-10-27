いて座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
イージーゴーイングで。
収拾がつかない模様。
あれもこれも中途半端、片付けたいけれど、時間も気力もない、ぐちゃぐちゃのまま、1週間が経過します。
でも、大丈夫。あなたは、もともと無秩序の中に秩序を作れる人です。言ってみれば、散らかり放題の部屋でも、必要なものだけは置き場所を決めるような要領のよさがあるはず。なんとかなるし、なんとでもなると開き直ってしまいましょう。
全体に時間がかかるので、終わらせるはずだったものが残ってしまうことも。来週のあなたに期待して。あるがまま、ラフに生きるとラクチンだし、愛も社交も仕事も進みます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
