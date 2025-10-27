新車227万円！ トヨタ新「“5人乗り”カローラ」に好評の声！ 燃費も「リッター“30km”超えってサイコー！」と高評価！ ラグジュアリーな“高級感”も獲得した「伝統のセダン」とは！

新車227万円！ トヨタ新「“5人乗り”カローラ」に好評の声！

トヨタは2025年5月19日に、「カローラ」シリーズの一部改良モデルを発売しました。

登場からおよそ半年が経過した今、このモデルについて販売店には一体どのような声が寄せられているのでしょうか。

カローラは、1966年の初代モデル登場以来、累計4750万台以上を販売してきたトヨタを代表するクルマのシリーズです。

現行の12代目モデルは、2019年に登場。TNGAプラットフォームを採用し、扱いやすさと快適性を兼ね備えたベーシックな車種として幅広い層から支持されています。

中でもカローラ（セダン）は、手頃なサイズと信頼性を持ち合わせるセダンとして、常に同シリーズをけん引してきました。

そんなカローラセダンのボディサイズは、全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mmで、ホイールベースは2640mm。

取り回ししやすいサイズながら室内空間も十分に確保されており、乗車定員5人が快適に移動可能です。

エクステリアは、張り出し感のあるフェンダーと、ワイドなロアグリルが採用され、スポーティで安定感のあるデザインを特徴としています。

一方、インテリアには薄型でワイドなインパネが採用され、開放感のある室内空間を演出。

さらに、視認性と操作性に優れた運転席まわりが備えられ、全車にディスプレイオーディオを標準装備しています。

パワートレインには、1.8リッターの直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせた、ハイブリッドシステムが搭載されています。

最高出力はシステム合計で140馬力を発揮し、駆動方式は2WDと4WDが設定されています。

また燃費は、WLTCモードで25.3〜30.2km／Lと、高い環境性能を実現しています。

さらに、安全装備には全車に「トヨタセーフティセンス」を標準装備。くわえて、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロール、ブラインドスポットモニターなどが搭載されたことで、安全性能が強化されました。

そして先述した2025年5月の改良では、ドライブレコーダーやバックガイドモニターをはじめ、従来メーカーオプションだった装備の標準化が実施されました。

さらに、全車ハイブリッド専用のパワーユニットとすることで、走行性能と環境性能の両面を高めています。

また、アクセサリーコンセント装着時には給電アタッチメントが標準付属され、非常時の電源供給にも対応しています。

では、発売から約半年が経過した現在、販売店ではカローラに対して、どのような反響が寄せられているのでしょうか。

あるトヨタ販売店のスタッフは次のように話します。

「カローラは安定して人気があり、5月の一部改良によりハイブリッド専用となった点についても、リッター30kmを超える燃費の良さを評価する、好意的な反応が多く見られます。

さらに走行時の静かさや滑らかな加速も好評で、『これならガソリン車が選べなくなって問題ない』というお客様が多い印象です」

一方で、他社モデルと比較検討するユーザーも少なくないようです。

「当店ではホンダ『シビック』と迷われる方が多く、どちらにしようか相談されるケースもよくあります。

その際には、トヨタ車の壊れにくさや安全装備の充実、カローラならではの資産価値などを中心にご説明しています」

また、カローラという名前に対して、長年のイメージを持つ人もいるようです。

「年齢層が高いお客様の中には、『カローラ＝昔の5ナンバーの大衆車』という印象を持たれている方もいます。

ただ、今は3ナンバーになっていて、どちらかといえば昔の『マーク2』のような立ち位置に近いですね。

装備や質感も上がっており、『カローラなのに高級感がある』と驚かれることもあります」

その一方で、価格面や積載量についての反応もあるようです。

「細かい改良が続いていることもあり、価格は少しずつ上がっていて、既存ユーザーの方からは、『こんなに高かったっけ？』と驚かれることもあります。

セダンという形自体が減ってきている中で、トランクが車内と独立している構造を好む方もいらっしゃいます。

ただ、荷物を多く載せるご家庭の方にはツーリング（カローラのワゴン仕様）をおすすめしています。

車両価格は上がりますが、使い勝手のよってはツーリングの方が合っているケースも見られます」

※ ※ ※

このように、カローラは長年にわたり培ってきた信頼と、幅広いユーザー層の支持を背景に、販売現場でも安定した人気を維持していることがうかがえました。

なお、車両価格（消費税込）は「X」グレードが227万9200円から、「G」グレードが268万1800円から、「W×B」グレードが307万7800円からとなっています。