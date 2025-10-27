さそり座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月27日〜11月2日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。
好きをいっぱい詰め込んで！
お気に入りが見つかりそう。
ヘビロテしたい服だったり、おいしいジャムやドリンクだったり、「これ、すごく好き」がQOLを高めてくれるでしょう。今週は妥協をせずに、あなた好みを極めてみて。その日の気分で選べるように、色違い、バージョン違いでそろえるとさらに幸福度が上がっていきます。
社交は、リーダーシップが求められています。「こうしよう」ではなく、「こうしない？」という提案が歓迎されるはず。スマートに場を仕切って。
オフは、冬支度を。うやむやになっている衣替えなど、この機にぜひ。
愛は、家事を一緒にやると円満。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）上機嫌な1週間。
