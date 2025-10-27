事務所の“無断フォトショ”に激怒！i-dle・シュファが貫くナチュラルの美学「腹が立ちました」

i-dleのシュファが、自身の意向に反して修正された自撮り写真に不満を示し、注目を集めている。

【写真】何も着ていない？シュファの上半身

最近公開された自撮りが、シュファの承諾なしにフォトショップで加工された状態で掲載されたことを受け、彼女はファンに直接メッセージを送り、経緯を説明した。

シュファは、自身が撮影した写真をそのまま公開してほしいと依頼していたが、一部が修正された状態で投稿されたという。彼女はファンとのチャットで元の写真を送りながら、「これが原本です。会社が変にフォトショップして腹が立ちました」「フォトショップしないでと言いました」「最後に全部確認して送ったのに、突然こうなりました」「ファンに送る写真なので、変に加工して渡すなと言いました。私だって、そんな写真はもらいたくありません」と率直な心境を伝えた。

普段から飾らないナチュラルな姿を貫いていることで知られるシュファだけに、ファンの間では彼女の主張に共感する声が相次いだ。SNSやネットコミュニティには「顔を勝手に修正されたら敏感になるのも当然」「シュファは自然体が好きで、よくノーメイクでいるじゃないか。気持ちはわかる」「どっちも可愛いけど、やっぱり原本の方がもっと綺麗」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ファンコミュニティプラットフォーム）修正有（左）、修正無（右）

シュファはこれまでも、過度な修正やメイクをしない“素の魅力”について、一貫した考えを示してきた。過去にはSNSで「なぜメイクもネイルも染髪もしないのかとよく聞かれますが、私はこの方が楽なんです」「自然体が好きで、この姿の自分が好きです」「これが私の考える美しさです。このままの自分を堂々と愛し続けます」と、自身の哲学を語っていた。

◇シュファ プロフィール

2000年1月6日生まれ、台湾出身。もともとは俳優を目指して台北の芸術高校・演劇科に通ったが、K-POPが流行しながら友人らとダンスを踊り、興味を持ったという。2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。グループではサブボーカルを担っている。見た目は端正で清純だが、グループ内で最も活発で突拍子もなく、メンバーからは「4次元的」との評価も。