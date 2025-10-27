トヨタ新「センチュリークーペ」まもなく初公開に大反響！ 流麗ボディ×斬新「観音開きスライドドア」に「遊び心を感じる」の声も！ 「V8エンジン搭載」も期待される“オレンジのセンチュリー”に熱視線！

センチュリークーペに反響集まる！

2025年10月13日、トヨタは自社メディア「トヨタイムズ」にて生配信を実施し、かねてより注目を集めていた「新プロジェクト」の全貌を明らかにしました。

その中でも特に話題となったのが、最高級車「センチュリー」をトヨタ本体から切り離し、独立したブランドとして展開していくという重大な発表です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「センチュリークーペ」です！（30枚以上）

さらに、新たなセンチュリーブランドを象徴するモデルとして、「センチュリークーペ（仮）」と呼ばれる、従来にはなかったクーペスタイルの新型モデルも披露されました。

その独創的なデザインに、ネット上では多くの反響が寄せられています。

今までにない独創的なデザインに反響集まる！

センチュリーは1967年、トヨタグループの創業者・豊田佐吉氏の生誕100年を記念して誕生したモデルです。以降、日本の自動車文化を象徴する存在として、半世紀以上にわたり「静粛性」「乗り心地」「職人の手仕事」といった美学を受け継いできました。

現行モデルでは、2023年に登場した「センチュリーSUV」により、自らハンドルを握るドライバー層にも新たな魅力を提案。伝統と革新を両立する挑戦が続いています。

今回のブランド独立について、豊田章男会長は「これまでセンチュリーはトヨタの中で居場所が曖昧だった」と率直に語りました。

トヨタグループの頂点にふさわしい独立性と象徴性を与えることが、今回の決断の狙いだといえます。

この発表にあわせて、新たなセンチュリーブランドのCMも公開されました。演出を担当したのはトヨタCBO（チーフ・ブランディング・オフィサー）のサイモン・ハンフリーズ氏。

モノクロの映像で創業者の物語を描き、そこから現代へと色彩が変化する構成は、「ブランドとしての再誕生」を象徴しています。

ハンフリーズ氏は「センチュリーは車名としては知られているが、ブランドとしては“はじめまして”の存在。日本の美意識と誇りを伝えたい」と語りました。

そして大きな話題となったのが、10月下旬に開催される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で披露予定のクーペスタイルの試作車です。

正式名称は未発表ながら、ファンの間ではセンチュリークーペと呼ばれています。

ボディは鮮烈なオレンジカラーで彩られ、鳳凰をモチーフとしたセンチュリーブランドの新しい象徴色とも言われています。

外観はセンチュリーSUVのデザイン言語を受け継ぎつつも、より低く流れるようなシルエットが特徴。

堂々としたプロポーションに加え、大径ホイールと高めの車高が融合し、エレガンスとダイナミズムを兼ね備えた存在感を放っています。

フロントマスクには威厳ある大型グリルと4眼LEDライトを採用し、サイドにはブランドを象徴する鳳凰エンブレムを配置。

助手席側が観音開き構造となる左右非対称ドアやBピラーレスの設計は、伝統と先進性を融合したユニークな発想です。

まさに「走る品格」と呼ぶにふさわしい1台といえるでしょう。

トヨタは今後、この新しいセンチュリーブランドを“単なる高級車”ではなく、日本の美意識とものづくり精神を体現する存在として育てていく考えです。

JMS2025での試作車発表は、その第一歩であり、未来の方向性を示す“序章”となるでしょう。

伝統を守りながらも新たな価値観を提示するセンチュリー。その再出発に、多くの期待が寄せられています。

なお、SNSや自動車ファンの間では、さまざまな反応が飛び交っています。

「ついにセンチュリーが“ブランド”になるとは感慨深い」「日本発の超高級ブランドが世界でどう評価されるか楽しみ」「このデザイン、クラウンとセンチュリーの融合みたい」「オレンジのボディカラーが意外と似合ってる」「観音開きスライドドアとか、トヨタらしい遊び心を感じる」「V8エンジンを残してほしい」「センチュリークーペが市販化されたら絶対に注目される」「日本のラグジュアリーを世界に誇れる時代が来た」といった声が続々と寄せられています。