¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¹â²¬Ááµª¡Ö¤Ä¤è¡×¤Ïà¤Õ¤·¤À¤éá¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¿¼¤Þ¤ë£²¿Í¤Î¡Ö¤«¤é¤Þ¤ë¡×¤È¤Îå«
¡¡£²£¶Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè£´£±²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÊì¡¦¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤¬¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤â´Þ¤á¤ÆºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Î¥º§¤ËÈ¼¤¤ÍÄ¤¤ÄÕ½Å¤ò»Ä¤·¤Æµî¤ê¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬ÃÏËÜÌä²°¡Ö¹Ì½ñÆ²¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤ä¡¢Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ä¤è¡£¤³¤ì¤â¿È¾¡¼ê¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ÇÅ¹¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤ªÊú¤¨³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡£Çº¤á¤ë²ÎËû¤È¤È¤â¤Ë¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¡¢ÆÊÌÚ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Ä¤è¤ò¡Ö¥Ð¥Ð¥¡¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ëÄÕ½Å¤â°ìÄê¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡££´£±ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢È±¤ò·ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½Ù²Ï²°¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿¿Áê¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£É×ÉØ·ö²Þ¤Î¤¢¤²¤¯¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÄÕ½Å¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤ÏÉ×¤ÎÇîÂÇ¤Ë¤è¤ë¼Ú¶â¡£¹¾¸Í¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤ËºÝ¤·¡¢Â©»Ò¤ÏµÈ¸¶¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬°ÂÁ´¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£¼Ú¶â¼è¤ê¤¬Ëü¤¬°ìµÈ¸¶¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¡¢¼Â¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â±ø¤é¤ï¤·¤¤¤ÈÄÕ½Å¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë¿§¤Ë¶¸¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òºî¤Ã¤Æ»Ò¼Î¤Æ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤¬¤Ä¤è¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢¤Ä¤è¤Ï¤Õ¤·¤À¤é¤Ê½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È±·ë¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤ª¤âÂ³¤¡¢¤Ä¤è¤Ï¡ÖÛÉÍý¡×¡Ê¤«¤é¤Þ¤ë¡Ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÎÍÄÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Îµ¡Èù¤ò¤¯¤ß¤È¤ì¤ÐÃËÁ°¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤ÆÈùÌ¯¤Ê»×¤¤¤Î¤¢¤ëµÁÄï³Ê¤Î²ÎËû¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ò¼¨º¶¤·¤¿¸ÀÍÕ¡££´£±ÏÃ¤Ç¤Ä¤è¤Ï¡¢²ÎËû¤«¤é¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¡×¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢²ÎËû¤â¡Ö¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤ÏÊì¤Î¿¿°Õ¤ò¤¯¤ß¤È¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¡¢¿Æ¤é¤·¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢½Ð¤«¤±ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤·¤¿¡£
¡¡²ÎËû¤ÏÍÄ¾¯»þ¤ËµÈ¸¶¤«¤é½ÐËÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡ÖÅâ´Ý¡×¡Ê¤«¤é¤Þ¤ë¡Ë¡£Æ±¤¸Ì¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¡×¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤¿¡£Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤è¤Ë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Öµã¤±¤¿¡×¡ÖÈ±¤òÄ¾¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù»Ë¤Ë»Ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£