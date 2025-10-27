丸高愛実、娘2人とのゲーセンショット公開「娘さんお揃いコーデ可愛い」「お洒落親子」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの丸高愛実が10月26日、自身のInstagramを更新。ゲームセンターでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「お洒落親子」と話題のゲーセンショット
丸高は「ゲームセンターへ行って韓国料理食べた日」と色違いのお揃いサロペット風コーディネートを着こなした長女と次女と、黒系のシックな服装の3ショットを公開。「プリクラ撮りたい長女vs撮りたくない次女 結局長女と2人で撮ってきたよ」と長女と2人でプリクラを撮影したことも明かし、3人でお揃いと思われるスニーカー姿を披露している。
この投稿には「3人とも可愛い」「お洒落親子」「スタイル良すぎ」「仲良しで良いですね」「娘さんお揃いコーデ可愛い」などといった反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
