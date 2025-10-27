Netflix11月配信ラインナップ発表「イクサガミ」「RIDE ON TIME」「イカゲーム：ザ・チャレンジ」など
【モデルプレス＝2025/10/27】Netflixの11月配信ラインナップが解禁。岡田准一主演「イクサガミ」、「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME：シーズン7」、「イカゲーム：ザ・チャレンジ：シーズン2」などの配信が決定した。
11月は、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務め、日本最高峰のキャストが集結して贈る超ド級のバトルロワイヤル「イクサガミ」、世界中で社会現象を巻き起こしたミステリー・アドベンチャー＆青春物語の最終章「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5：VOL1」、チョン・ソニ、イ・ユミ共演のサスペンス「あなたが殺した」などシリーズ作品をはじめ、古典小説の名作をオスカー監督ギレルモ・デル・トロが新たに実写映画化した「フランケンシュタイン」など新作映画も続々配信。さらに「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME：シーズン7」や「顔だけじゃ好きになりません」なども配信開始される。（modelpress編集部）
・イクサガミ
11月13日独占配信
岡田准一が文字通り「燃え」、命を賭して主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める超ド級のバトルロワイヤル。最恐の剣豪役、阿部寛の参戦も決定し、オールスターキャストによる大乱戦がはじまる。かつて最強の侍として知られた嵯峨愁二郎をはじめとした292人の侍たちが、究極の遊戯“蠱毒（こどく）“で殺し合う。原作は直木賞作家・今村翔吾の同名小説、監督は藤井道人が務める。
・ストレンジャー・シングス 未知の世界 5：VOL1
11月27日独占配信
世界中でメガヒット。社会現象を巻き起こすミステリー・アドベンチャー＆青春物語がついに完結。ホーキンスの街に次々と押し寄せる‟異世界の脅威”に、愛すべき仲間たちは立ち向がう。友情と勇気でこの最後の戦いを終わらせることができるのか。
・グランパは新米スパイ：シーズン2
11月20日独占配信
実話を基にした人気スパイ・コメディがシーズン2へ。謎の脅迫メールを探るため、大学のキャンパスに潜入することになったチャールズだが、騒動は思いがけない方向性へ。
・BEAST −私のなかの獣−
11月13日独占配信
クレア・デインズ主演のサスペンスミステリー。幼い息子を亡くして孤独に暮らす作家アギーの隣家を購入したのは、妻の失踪事件の容疑者とされた男だった。
・デス・バイ・ライトニング
11月6日独占配信
実話に基づく歴史ドラマ。無名から第20代アメリカ大統領へと上り詰めた男ジェームズ・ガーフィールドと彼を暗殺した男チャールズ・ギトーの人生が交錯する。
・あなたが殺した
11月7日独占配信
チョン・ソニ、イ・ユミ共演のサスペンス。家庭内暴力から逃れるため、殺人計画を実行に移したウンスとヒスだが、次々と予想外の事態に巻き込まれていく。
・ダイナマイト・キス
11月12日独占配信
チャン・ギヨン、アン・ウンジン共演のラブコメディ。冷静沈着なエリートのコン・ジヒョクは、既婚、子持ちと偽って入社したコ・ダリムと出会い、運命が揺れ始める。
・セサミストリート
11月10日独占配信
50年以上に渡って世界で視聴されてきた子ども向け教育番組がNetflixに仲間入り。おなじみの人気キャラクターたちと新エピソードで楽しく学ぼう。
・もしも太陽を見なかったなら
11月13日独占配信
台湾発のサスペンス。映画撮影のためにインタビューを受けることになった凶悪な連続殺人犯の男。そこから隠された過去につながる出来事が起こり始める。
・ジュラシック･ワールド／サバイバル・ミッション：シーズン4
11月20日独占配信
人気アニメシリーズがシーズン4へ。白亜紀キャンプの事件から6年後、再び集まったヌブラル・シックスたちは陰謀を解き明かすため、冒険に乗り出していく。
・フランケンシュタイン
11月7日独占配信
古典小説の名作を、オスカー監督ギレルモ・デル・トロが新たに実写映画化。天才科学者ヴィクター・フランケンシュタインは、その野心から“生命”を創り出す禁断の実験に手をかける。生と死、人間としての意味、愛や理解を求めることの意味を問う壮大なドラマ。
・トレイン・ドリームズ
11月21日独占配信
ジョエル・エドガートン、フェリシティ・ジョーンズ出演のヒューマンドラマ。20世紀初頭のアメリカで木こり兼鉄道作業員ロバートは急速な変化と対峙することになる。
・メリー・リトル・エックスマス
11月12日独占配信
注目のロマンチックコメディ。円満離婚したケイトは家族で最後のクリスマスを過ごそうとするが、元夫のエヴェレットが新しい恋人を連れてきてややこしい展開に。
・そして恋にはシャンパンを
11月19日独占配信
注目のラブコメディ。有名シャンパンブランドを買収するため、フランスを訪れた女性が恋に落ちた相手は、なんと買収先の創業者の息子だった。
・マンゴー
11月7日独占配信
デンマーク発のヒューマンドラマ。ホテル支配人のレアゲは娘を連れて、スペインのマラガでマンゴー農園に新しいホテルを建てようとするが…。
・クリスマスイブには強盗を
11月26日独占配信
注目のラブコメディ。盗みを繰り返すソフィアは、有名デパートを狙うため修理工のニックと手を組むが、2人の関係も強盗計画も想定外の事態に？
・イカゲーム：ザ・チャレンジ：シーズン2
11月4日独占配信
「イカゲーム」に着想を得たリアリティゲーム番組がシーズン2へ。賞金456万ドルを狙う456人のプレーヤーたちが、あらゆるスキルを駆使して究極のバトルに挑む。
・エディ・マーフィ
11月12日独占配信
コメディアンからハリウッドレジェンドとなったエディ・マーフィが、輝かしい軌跡を初めて振り返る豪華スター出演のドキュメンタリー。
・連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME：シーズン7
11月6日見放題独占配信
アイドルたちの舞台裏に密着する人気ドキュメンタリー。今回はACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3グループにフォーカス。
・顔だけじゃ好きになりません
11月7日見放題独占配信
人気コミックを宮世琉弥、間田琳加共演で実写映画化。“推し”のSNSを運営する“中の人”になったヒロインを描く。
・室井慎次 敗れざる者
11月11日見放題独占配信
ヒットシリーズ「踊る大捜査線」で柳葉敏郎が演じる人気キャラクター、室井慎次を主人公に描く映画2部作の前編。
・ゴーストバスターズ／フローズン・サマー
11月2日配信
人気シリーズ5作目。真夏のNYが氷の世界になり、スペングラー家はその元凶が史上最強ゴーストだと突き止めるが…。
・リッキー・ヒル 奇跡のホームラン
11月3日配信
実話に基づくヒューマンドラマ。変形性脊椎症を抱える野球少年リッキー・ヒルが夢を追いかける姿を描く。
・コネクション
11月1日配信
チソン主演の犯罪捜査サスペンス。目を覚ましたら薬物中毒者にされていた敏腕刑事が、事件の真相を紐解いていく。
◆Netflix、11月配信ラインナップ解禁
◆NETFLIX シリーズ
◆NETFLIX 映画
◆NETFLIX アンスクリプテッド
◆NETFLIX ドキュメンタリー
◆注目の配信作品
