ガールズグループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）が発表した「SPAGHETTI」が、世界55カ国と地域のiTunes（アイチューンズ）「トップソング」1位を記録した。

24日午後1時に発表した初シングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI（feat．j−hope of BTS）」が、25日午前11時まで、日本を始め、シンガポール、フランスなどで1位を記録した。同時刻、米国（2位）と英国（6位）を含む計80カ国と地域で上位を記録した。

また「ワールドワイド・アイチューンズ・ソング・チャート」と「ヨーロピアン・アイチューンズ・ソング・チャート」でも1位となった。

「SPAGHETTI」は、BTSのメンバーJ−HOPEがフィーチャリングを担当したことで、さらに話題となった。

韓国の公営放送MBCは27日に「ミュージックビデオも爆発的な人気だ。映像は、自分たちに熱狂する大衆にスパゲッティを配り、スパゲッティの皿と食卓を舞台にして披露するパフォーマンス、トマトソースに入る場面など、独特な演出が印象的だ」と伝えた。

このミュージックビデオは、公開22時間後の25日午前11時10分ころ、YouTube（ユーチューブ）再生数1000万回を突破した。