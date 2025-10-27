TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第3話が10月26日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に“人と馬の20年”を描く大作で、主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

『ザ・ロイヤルファミリー』第3話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

ロイヤルファイトとロイヤルイザーニャがケガに見舞われ、新たな馬を探すため山王耕造（佐藤浩市）は大手牧場・北陵ファームのセリに向かう。だが、ライバル馬主・椎名善弘（沢村一樹）に競り負けてしまう。

そんな耕造に、栗須栄治（妻夫木聡）は日高にある元恋人・野崎加奈子（松本若菜）の生産牧場を訪ねることを提案する。加奈子の父・野崎剛史（木場勝己）は、耕造に「命がけの勝負なんです」と強く言い放つ。その理由を耕造が問うと、加奈子が静かに答える。



「日高のみんなの夢なんです」



剛史のG1制覇への執念は、衰退の波に抗いながら馬を育ててきた仲間たち全員の想いであり、亡き妻の願いでもあった。耕造は「俺にもうひとつ夢ができた」と語り、有馬記念制覇を“日高の馬”で成し遂げる決意を固め、夢と情熱が世代を超えて継承された瞬間だった。

第3話では、競走馬の生産と育成を担う日高の現場を通して、“夢の継承”が描かれた。血統という形だけではなく、人の努力、土地の誇り、そして夢を受け渡す心。それこそが、競馬という産業を支え続けてきた“継承”の力なのかもしれない。

耕造と栄治が受け取ったのは、ただの1頭の馬ではなく、“生産牧場の人々の生き方”そのもの。

「ロイヤルファミリー」の夢が、個人から地域、そして次の世代へと広がっていく--。

『ザ・ロイヤルファミリー』第4話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

“夢の継承”は次章へ――新たな仲間と試練の幕開け

次回予告では、“物語の鍵を握る男”とされてきた目黒蓮演じる人物がついに登場。

ロイヤルホープと名付けられた新たな馬のジョッキーとして、岩手競馬所属の佐木隆二郎（高杉真宙）を栄治が説得する場面も描かれる。

一方で、ロイヤルヒューマン社にスキャンダルが発覚し、優太郎（小泉孝太郎）が対応に奔走。夢を繋ぐチーム「ロイヤルファミリー」は、さらなる試練の中で新たな“継承”を試されることになりそうだ。

第4話は11月2日（日）よる9時放送。日高の大地に息づく想いを胸に――「ロイヤルファミリー」の物語は、次の世代へと走り出す。