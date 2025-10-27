きょうの東海地方は北寄りの風が強まるものの、日中は過ごしやすい気温になるでしょう。

【写真を見る】きょうの東海地方は洗濯日和 風には注意を 飛騨北部や三重県北中部では雨予想も 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/27 昼）

正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝から広く日差しが届いています。この時間の気温は20.3℃、湿度は52%です。

きょうは午後も晴れる所が多い見込みです。洗濯日和になりますが、風が強まりやすいため洗濯物はしっかりとめて干しましょう。飛騨北部や三重県北中部では所々で雨が降る予想です。

【最高気温】

最高気温は尾鷲で24℃、名古屋や豊橋、津で23℃くらいになるでしょう。夜も北寄りの風が強く、朝よりも気温が低くなる所も多い予想です。

【週間予報】

あさって水曜日まではおおむね晴れるでしょう。朝の気温は日ごとに低くなり、水曜日や木曜日は今季最低気温になる所も多い見込みです。金曜日や土曜日は曇りや雨と、すっきりしない天気になるでしょう。天気や気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。