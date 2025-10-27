プロ野球日本ハム、ダイエーなどで投手としてプレーした野球解説者・武田一浩氏（60）が、2025年10月26日にユーチューブを更新し、ワールドシリーズ（WS）で山本由伸投手（ドジャース、27）が完投した「意義」について解説した。

「ホームランで決まるのではないかと思った」

WS初戦を落としたロサンゼルス・ドジャースは26日、敵地ロジャース・センターでトロント・ブルージェイズと対戦し、5−1で快勝した。これで1勝1敗のタイとした。

先発・山本は初回から3回までランナーを背負う苦しい立ち上がりだった。3回には死球からヒットを許し、1死1、3塁から犠牲フライで1点を許した。1−1の同点に追いつかれた4回以降は、ほぼ完ぺきな投球で9回を投げ切った。

打者32人に対して105球、4安打8奪三振1失点（自責1）。15日のリーグ優勝決定シリーズのミルウォーキー・ブリュワーズ戦に続き、2試合連続の完投勝利を飾った。

ダイエー時代の1998年にパ・リーグ最多勝のタイトルを獲得した経験を持つ武田氏。現役引退後は、NHKで大リーグ中継の解説者として活躍している。

武田氏は、山本の投球について「カーブの使い方が上手だったから、3試合目につながるような、ブルージェイズ打線を抑えるヒントが出た」とし、第2戦の両軍先発の山本と、ケビン・ガウスマン投手（34）の投球内容に言及した。

「2人とも良かった。立ち上がりにガウスマンが点を取られたが、山本も途中で点を取られた。2人とも大量点を取られるようなピッチングにならなかったので、多分、こういう試合になっていくんだろうなと思ったら、そうなった。2人ともボールが低かったし、ホームランで決まるのではないかと思った」

第2戦は6回まで両先発の投げ合いになり、7回にドジャースが、ウィル・スミス捕手（30）と、マックス・マンシー内野手（35）の本塁打で逆転に成功した。8回には相手投手の暴投などで2点を追加し、試合を決定付けた。

「ゲレーロジュニアを抑えたのが大きかった」

武田氏は「（山本は）強かったというか、良いピッチングだった」と改めて振り返り、「配球も良かった。カーブをどうやって使えば、ブルージェイズ打線を抑えられるか分かったと思う。立ち上がりはあんなもの。手探りで投げるから、ああいう（ヒットを打たれる）こともある。完璧にはなかなか抑えられない。今日は配球が絶妙だった」と評した。

そして、第2戦のポイントとして、初回の山本の投球を挙げた。

山本は先頭ョージ・スプリンガー外野手（36）にいきなり2塁打を許し、続くネーサン・ルークス外野手（31）を詰まらせながらもレフト前に運ばれ無死1、3塁のピンチに。ここで迎えたのは、主砲ウラジーミル・ゲレーロジュニア内野手（26）だ。

ポストシーズン絶好調のゲレーロジュニア。山本はスプリットを多用し、最後は129キロのカーブで空振り三振に仕留めた。

武田氏は初回を振り返り、「これが大きかった。（ゲレーロジュニアは）中心選手なので、ああいう抑えられ方をすると、周りのベンチメンバーに影響する。良い抑え方をしたので、みんなが狂っていった」と分析した。

WS1勝1敗のタイとしてチームは、トロントからロサンゼルスに舞台を移し、28日（日本時間）に本拠地ドジャー・スタジアムで第3戦に臨む。ドジャースはタイラー・グラスノー投手（32）が先発のマウンドに上がる。