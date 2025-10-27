【XAC01 スティールヘイズ ダークブルー】 【XAC02 スティールヘイズ ダークブラウン】 12月12日ごろ 出荷予定 価格：各495円

GSIクレオスは、塗料「XAC01 スティールヘイズ ダークブルー」と「XAC02 スティールヘイズ ダークブラウン」を12月12日ごろに出荷を予定している。価格は各495円。

本製品は、コトブキヤより12月に発売予定のプラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」のデコマス塗装色を同社監修のもと再現した塗料で、リアルな仕上がりを手軽に実現できる。

「XAC01 スティールヘイズ ダークブルー」は、機体のメインカラーであるダークブルーで、わずかにメタリック粒子を配合した、重量感のある質感となっている。

「XAC02 スティールヘイズ ダークブラウン」は、下半身の大部分を塗装可能なブラウンで、調色の難しい絶妙な色味を再現している。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

開発協力：株式会社寿屋