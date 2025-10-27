【専業主婦とワーママ】価値観でもめた2人の妻に対し、夫たちが思うこと｜ワーママと専業主婦のミゾ【ママリ】

専業主婦の親友とケンカした翌日、思わぬ人からメッセージが

ナツミさんは、フルタイムで働きながら三人の子どもを育てる明るいママ。専業主婦で親友のチサトさんとのすれ違いが、ついに言葉となってぶつかってしまいました。傷つけたのも、傷ついたのも、大切な人。主婦としての生き方を模索する女性たちの物語。『ワーママと専業主婦のミゾ』第1話をごらんください。

チサトともめた翌日。今日も一日が慌ただしく始まって、慌ただしく終わろうとしている。夕食はデリバリーを頼んだ。昨日のことで、モチベーションが上がらず、何度も迷って、結局注文した。



バカみたい。こんな時こそ奮起して、普段はできないような料理を作ってみんなを喜ばせたかったけど、どうしてもできなかった。



チサトのパエリアや豚バラ大根を思い出してしまって、何か作ろうとすると、手が動かず、ついにできなかった。近所の中華料理屋さんから料理を頼んだら、子どもたちは大喜びだった。あまりの喜び様に、それも私にはちょっとキツかった。



皿を洗ってソファーに座ると、スマホが鳴る。差出人はチサトの夫・タケシだった。チサトの結婚前、4人で何回か会ったことがあって、飲み会では意気投合したような記憶も。でも、もうずいぶん会っていない。



嫌な予感がして、メッセージを開きたくなかったけれど結局開いた。



タケシ「昨日はチサトが気まずくしちゃったみたいで、ごめんね」

タケシ「チサトはナツミちゃんのこと心配だったんだと思う。ナツミちゃんが働きづめで心配だって、前から言ってたから」



心配？何が心配なの？私だってちゃんと子どもたちを見てるのに。返信していないのにタケシからはどんどんメッセージがくる。どうやら夫としてどうにか仲裁してやろうと思っているように感じた。



タケシ「チサトはナツミちゃんみたいに仕事と育児なんて両立できないからさ、なんか気にしちゃったんじゃないかと思うんだよね」



チサトは両立できない？いや、チサトは主婦を選んでいるだけで、働くことだってできる子だと思う。少しチサトをバカにするようなタケシの発言には、チサトとケンカ中でもイラっとしてしまった。



タケシ「こんなふうに心配する友達ってあんまりいないと思うからさ、俺としては仲直りしてくれたらと思ってる」



タケシからのメッセージはこれで終わった。確かにそうかもしれないけれど、タケシの仲裁にはあまり効果が感じなかった。



「ありがと、がんばる」



そう返すのが精一杯で、スマホを伏せた。

大好きな仕事を否定された私に、夫は…

この日は子どもたちを寝かしつける担当だったトオルが、寝かしつけ語、私の隣に腰をかけて話を聞いてくれた。



チサトに言われたことを一部始終口にした瞬間、涙が込み上げそうになった。



「子どもに対する愛情が不足してるとかさ、仕事やめたらいいのにとかさ…」



声が震えた。トオルは黙ってすべて聞き終えると、きっぱり話し始めた。



「うちの子が落ち着きないのも、繊細なのも個性でしょ？俺も子どものころから落ち着きなかったけど、母さんは主婦だったよ。

子どもの特徴を親が理解して、いい方向に導いてやればいいじゃん。仕事がよくないなんてことは絶対ないよ」



熱のこもった真剣な目で、子どもたちの写真を見つめながらトオルは言う。



「チサトは時間や手間をかけてがんばってる。ナツミはナツミで、働いて家を回してがんばってる。それでいいじゃん」



胸の奥がじんと熱くなった。夫はチサトとも私とも同級生だから、2人のことをよく知ってくれている。夫の話はスッと心に入ってくる感じがした。



「ナツミは頑張ってくれてるよ。フルタイムで働いて、家事して子どもの面倒みてさ。あと俺の面倒も…」



そう言って笑った顔を見て、やっと少しだけ笑い返せた。

私がこんなに働く理由、それは

だけど胸の奥に、まだ小さな棘が残っている。チサトが言ったこと、タケシからのメッセージ。



「母親はナツミしかいない」



当たり前なのに。わかってるのに、どうしてあんなに刺さったんだろう。子どもたちが寝てしまえばとても静かなリビング。なにか考えるには持て余してしまうくらいだ。



私が今もフルタイムで働く理由。それは実家がちょっと貧しくて、いろいろなことを我慢してきたこと。両親は自営をしていて、当時はかなり大変だったみたいだった。感謝はしているけど、自分はわが子に同じ思いをさせたくはない。子どもたちが望むことはできるだけ叶えてやりたい。



遊びたければ働く。欲しければ働く。私が初めてバイトをした時からのモットーだ。



働くことも、家族で楽しむことも、どちらも手放せない。だけど今の私は、自分の信念に囚われているのか？自分の考えに堂々と胸を張ることができずにいる。

あとがき:信じてたやり方が、ちょっと揺れた夜

子どものため、将来のため。そう信じて走ってきたけれど、もしかしたら自分の独りよがりだったかもしれない。自分の選んだ「働き方」と静かに向き合い始めるナツミさん。



子育てしながらの働き方への葛藤。同様の経験がある方は少なくないかもしれませんね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 光永絵里

（配信元: ママリ）