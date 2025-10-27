ソフトバンクからドラフトで１位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）のマネジメントを行う木下博之氏（４９）２７日、都内で会見を行った。

同氏は来年２月から６月までは渡米前からの予定通り、スタンフォード大でのプレーに集中することを明かした。

約３０人の報道陣が詰めかけた中、都内で会見した木下は「長い人生を考えた時に、静かな環境で学業と競技に集中して欲しいという思いがあった。そこでスタンフォード大からお声がかかって、前に進んだ（進学した）。決してすぐに、ＭＬＢに行きたいから米国の大学を選んだわけではない。そこはしっかりお話しておきたい。野球を終わった後の人生も長い。その後の人生も考えた上で、進学を選んだ」とスタンフォード大への進学を決断した理由を改めて説明した。

木下氏は、来年６月のシーズン終了まで、麟太郎がスタンフォード大でのプレーに集中する方針を明かした。リーグ戦は来年２月から始まり、終了するのは同５月。プレーオフにあたる大会で勝ち進んだ場合、シーズン終了は６月下旬。全米大学最強を決めるカレッジワールドシリーズは同年６月下旬に開催される。

麟太郎は海外留学中のため、ソフトバンクの海外留学中の選手との交渉期限は来年７月末まで。同月中旬にはＭＬＢドラフトが控えている。木下氏は「スタンフォード大の全ての活動が終了するまでは、何の動きもない。まずは目先の試合、学業に取り組んでいく」とコメント。ルール通り、シーズン終了までソフトバンクとの契約交渉は行わない方針を示した。