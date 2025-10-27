２７日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、誕生したばかりの高市内閣の支持率がＡＮＮの世論調査で５８・７％の高数字を記録したことを報じた。

コメンテーターで出演の元国会議員でジャーナリスト・増田ユリヤさんは「すごい高い数字だなと思いました。今回の数字だけじゃなくて、他の新聞であるとか、いろいろなところの支持率を見ても非常に高いですよね」と話し出すと「参院選から３か月くらい開いてしまって、その間、政治が決まらなくて停滞している中で、やっと決まった内閣というところもあって、皆さんの期待もすごく大きいんじゃないかと思うんですね」と続けた。

その上で「ただ、こういった世論調査というのは良かったか、良くなかったかという、そういう聞き方になっているので、良かった理由、良くなかった理由、また、他の人たちの意見というのもあると思うんです。ですから、強い数字に引っ張られるだけではなくて、やはり、高市政権がどういうことをこれからやっていってくれるのかとか、そういったところをしっかり冷静に見ることも必要だと思っています」と話していた。