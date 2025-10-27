「勝利の女神：NIKKE」より「グレイブ：ビューティフル・ユー」がフィギュア化。2026年7月に発売
【勝利の女神：NIKKE グレイブ：ビューティフル・ユー】 2026年7月 発売予定 価格： 24,750円（通常版） 26,950円（豪華版）
2026年7月 発売予定
海外メーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「グレイブ：ビューティフル・ユー」を2026年7月に発売する。価格は通常版が24,750円、豪華版が26,950円。
本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「グレイブ」をコスチューム「ビューティフル・ユー」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
ワイルドなパンツとジャケットスタイルとなっており、余裕を感じさせる表情などが丁寧に造形されている。ジャケット、パンツのしわや鍛えられた肉体美も作り込まれている。
また、手にしているハンドバッグも質感から小物まで作り込まれている。
豪華版にはタペストリーが付属する。
スケール：1/7
サイズ：全高約250mm(台座含む)
豪華版特典「タペストリー」
(C) SHIFT UP Corp.