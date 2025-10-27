梅の花を撮ろうとしたら→無理やり映りこんでくる柴犬に10万いいね「自撮りみたい」「かわいい」【ママリ】

梅の花「撮らせてくれないじゃん」邪魔された報告に10万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、黒豆柴のサスケ(@kuromamesasuke)さんの投稿したお写真です。きれいな景色を見かけるとついついカメラを手に取ってしまう、という方もいるのではないでしょうか。サスケさんは愛犬との散歩中、きれいに咲いた梅を見かけカメラに収めようとしますが、なかなかうまくいかず…？

©kuromamesasuke

せっかく綺麗に梅が咲いてたのに全然撮らせてくれないじゃん

「一緒に撮りたかったんですが」と語る飼い主さん。サスケ君が動いて動いて、なかなかピントが合わなかったようです。この写真からはサスケ君が、梅より僕を撮って！と言っているように見えますね。飼い主さんの近くにいたくて離れられない気持ちが伝わってくるようで、ほっこりします。



この投稿には「梅よりこっち見てって感じでかわいい笑」「写りたがりの犬は最高」といったコメントが寄せられていました。これはこれでかわいいサスケ君のドアップ写真で、思い出になりますね。ついつい飼い主さんに近づいて写ってしまうサスケ君に癒やされる、素敵な投稿でした。

「キュ…ボンッ！」犬服にポメラニアンを通すと…驚きの姿に2.7万いいね

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ぽこ︱ぽぽちの飼い主(@poko_popochi)さんの投稿したお写真です。愛犬に服を着せているという方もいるのではないでしょうか。投稿者さんはポメラニアンに服を着せた前後の写真を投稿。「キュ…ボンッ！」という音にぴったりなお写真です。

©poko_popochi

©poko_popochi

ｷｭ………ボンッ！！！

首元がキュッとした服のようで、少しだけ顔が出てきています。もう少し…と頭を通すと、「ボンッ！」とまさに花火が咲いたかのように頭の毛が爆発しています。そんなに収納されていたのか、と驚きです。静電気も相まって余計に広がっているのかもしれませんね。



この投稿には「かわいいのが花開いた」「好きすぎる～」といったコメントが寄せられていました。1枚目の「よいしょ～」と言っているような顔と、2枚目の「ジャーン！」といった堂々とした姿のギャップもまたかわいいですね。キュ…ボンッ！という音にぴったりなポメラニアンの姿に癒される、素敵な投稿でした。

「看板猫います」猫喫茶の投稿に8.5万いいね

ご紹介するのは猫喫茶 ネコブ(@nekobuneko)さんの投稿です。猫好きの方は、猫カフェに癒やされに通っているという方もいるのではないでしょうか。猫喫茶ネコブさんは「看板猫います」とお店の看板と共に美しい猫のお写真を投稿し、話題となりました。癒しを求め、看板猫のいる猫喫茶ネコブさんを訪ねたくなってしまいます。

©nekobuneko

看板猫います😺

すらりとした美しい猫が、猫喫茶ネコブさんの看板に寄り掛かっています。背中の模様も見事でとても魅力的ですね。お店の一員としてまるで「いらっしゃいませ」と言っているかのような雰囲気が伝わってきます。



この投稿には「美猫の後ろ姿が実に悩ましい」「最高ですね」といったコメントが寄せられていました。お店の名前と猫が描かれた看板にそっと寄り添う様子からも、猫と人がともに過ごせる優しい空間が感じられ、ほっと一息つきたくなる場所だと想像できます。看板猫が迎えてくれる猫喫茶、ぜひ一度訪れてみたいものですね。

