ÅìÈøÍý»Ò É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î»Ñ¤òË½Ïª¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÀ¡×¡ÖÁ÷·Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯üþÁ÷¤Î¿Íüþ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¾ÆÆùÅ¹³«¶È¤â»ö¸åÊó¹ð¡ª¡©
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ë¡ªÀ¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿·ÝÇ½¿ÍSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÅìÈøÍý»Ò É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î»Ñ¤òË½Ïª¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÀ¡×¡ÖÁ÷·Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯"Á÷¤Î¿Í"¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÀÐÅÄ¤ÎÀÜµÒ¤ÎÍÍ»Ò¤â
¸µÁÄ¤ªÁû¤¬¤»·ÝÇ½¿Í¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì(71)¡£¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÀÐÅÄ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡ÖÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µ¼Ô¤Ë¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡ÖÌëÍ·¤ÓÊóÆ»¡×¤Ç¼ýÆþ¤¬·ã¸º¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¾ÆÆùÀìÌçÅ¹¡Ö¥¸¥å¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇºÊ¡¦ÅìÈøÍý»Ò¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö(¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î)ÁêÃÌ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¡£¼þ¤ê¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¡¢Íý»Ò¤Ë¡Ö»ä¤¬¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íý»Ò¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢É×¤Î¤³¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö²¿¤«¤¹¤ë¤ÈÈï³²¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Èï³²¤¬¤Ê¤¤¡£(É×¤Ï)¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÏÌÂÏÇ¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤(¾Ð)¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Ö²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿Æü¡¢ÀÐÅÄ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ë·ëº§35¼þÇ¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÍèÅ¹¡£É×ÉØ¤Ï35Ç¯Á°¤ËÀÐÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤«¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡×¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢·ëº§µÇ°Æü¤Ë¡ÖÀÐÅÄ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤Ë²ñ¤¨¤¿ºÊ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÄÅ¹¸å¤Ï¡¢¼«¤éÅ¹Æâ¤òÁÝ½ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É»öÌ³ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢½ªÅÅ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÔÆâ¤Ëµ¢Âð¤¹¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¿¼Ìë1»þº¢¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤¬¡¢ÍâÄ«6»þ40Ê¬¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
°é»ù¤ä²È»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò20¡Á30ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÍý»Ò¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï(100ÅÀÃæ)3ÅÀ¡£·å¤¬°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ(¾Ð)¡×¤È¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á÷·Þ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¡£¡ÈÁ÷·Þ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÁ÷¡É¡£·Þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡ÈÁ÷¤Î¿Í¡É(¾Ð)¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÊ¬¤Î¿©´ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÀö¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤À¤±Àö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Ê¤ªÀÐÅÄ¤Ï¡¢¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë100²¯±ß²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎVTR¤ò¸«¤¿Íý»Ò¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤À¤±¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¡£ÀÐÅÄ½ã°ì¥ï¡¼¥ë¥É¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡(¾Ð)¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
