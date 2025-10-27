「とにかくユニークで誰とも被っていないものを」…佐久間宣行が仕掛けたNetflixドラマ「デスキスゲーム」の伏線

配信開始後すぐに話題となった、Netflix『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』。『トークサバイバー!』『罵倒村』などに続くテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のNetflix作品である本作は、芸人たちがセクシー女優との「安いキス」を回避しながらドラマを即興で作り上げるという異色のバラエティだ。

日本国内のみならず、アジア圏でも視聴が広がり、シリアスな展開とアドリブならではのお笑い要素が同時に押し寄せる独特の視聴体験が注目を集めている。従来のバラエティでは不可能だった手法に挑んだという本作について、佐久間プロデューサーに制作の舞台裏を聞いた。

「何見てんだかわかんなくしようと思った」

『デスキスゲーム』は、佐久間氏がこれまで手がけてきたNetflix作品の中でも、ひときわ実験的な試みだった。芸人や俳優だけでなく、アドリブ経験の少ないセクシー女優も参加し、バラエティとドラマの境界線が曖昧になっていく──それが狙いだったという。

「もう最後に何見てんだかわかんなくしようと思って。できるだけ最初は普通に作ったつもりですが、AVの一場面のようなシーンが多く、特に後半は『何見てんの?』みたいな内容になる。とにかくユニークなもの、誰ともかぶってないものにしようと思って、最初はスタートしました」

「キスを回避していく」という点では、『ゴッドタン』と似ているように思える本作だが、佐久間氏は明確に違いを意識していたという。

「キスを我慢するっていうのと、安いキスをするっていうので、結構起きることは多分全然違うだろうなと思うんですよ。安いキスをしないっていうためには、プレイヤーである芸人たちが自分でドラマを仕掛けていかなきゃいけないから。そのドラマを仕掛けていくのが向いてる芸人さんたちが揃ったと思います。

ただそれでも、いざ演技をやってみたらどうなるかはわからない。どうなるだろうと思って撮り続けていたら、芸人、セクシー女優、俳優陣たちがすごい上手に演じてくれて。うまくまとめれば相当面白くなると実感しました」

芸人たちが特に本領を発揮したのは、5話6話（全６話）だ。ほぼアドリブという大胆な展開で、台本で緻密に設計された前半とは対照的に芸人たちの即興力に委ねられた。

劇団ひとりを軸にした構成

本作を語る上で欠かせないのが、劇団ひとりの存在だ。当初から、劇団ひとりを軸にした構成を考えていた。『デスキスゲーム』は複数の男女ペアがドラマを演じ、トークやドラマの出来によって最後まで出演できるペアが勝ち残っていく形式だ。撮影が進む中で、予想を超える展開が生まれたという。

「5話6話は台本をある程度用意していたんですけど、1話2話で勝ち残った劇団ひとりが、自分が言ったアドリブを後半の伏線みたいにし始めました。こうした想像もできない展開はワンショット映画とか2時間映画のパッケージだと難しかった」

1話2話で劇団ひとりが即興で発したセリフを、後の5話6話では宮野真守やセクシー女優に言わせる。アドリブから生まれた要素を、後からドラマの伏線として回収していく──この逆算的な構成は、連ドラでしかできなかったのだ。

そんな劇団ひとりとのペアリングに選ばれたのは、AV女優の八木奈々だった。このキャスティングにも、明確な意図があったという。

「八木さんはめちゃくちゃ本読んでいて、とても教養があった。そしてカルチャーにも詳しい。劇団ひとりからのアドリブで出てくるものは、昔のドラマっぽい言い回しが出てくるから、それに対応できるのが八木さんだった」

はじめから八木の実力を見込んでのキャスティングだった一方で、撮影を通じて彼女の演技は成長していったという。

「演者の中で、特に成長していったんじゃないかな。劇団ひとりはずっとすごいんだけど。八木さんは他のバラエティでも仕事をしていて、対応力があるのはわかっていたけど、劇団ひとりとのやり取りでどんどんいい味を出していました」

また、別の芸人や俳優についても、佐久間氏の予想外の変化が見られたという。

「芸人の野田クリスタルは、演じるなかで自分のキャラクターを掴んだと思います。最初は劇団ひとりのことが頭にあって、うまいこと言わなきゃって気持ちがあったように見えた。けど、自分のペアである塔乃花鈴とのやりとりで、真面目なセリフのほうが映えるんじゃないかって変えたように見えた。彼だけじゃなくて、渡辺（錦鯉）も嶋佐（ニューヨーク）も予想外の展開をうまく演じてくれたと思います」

『デスキスゲーム』のなかで、アドリブパートと対をなすのは物語全体を支えるドラマパートだと言える。豪華俳優陣が脇を固めていた。特に、絶妙だったのが、声優の宮野真守だ。

「こういう企画では、アドリブパートとドラマパートをうまく行き来できる人が重要です。ストーリーや台本を全部覚えながら、芸人たちのアドリブに対応する。それをできる人はあんまりいない。今回は宮野さんじゃなかったら無理だったと思います。

当初は宮野さんのスケジュールが読めず、出番を抑えた構成も考えていました。フルで参加できるとわかった瞬間、構成を大胆に変更して宮野さんに負担がかかるものにしちゃいました」

各出演者の個性と能力を見極め、即興の中で化学反応を起こさせる。そのために緻密に設計されたキャスティングが、本作の魅力を最大限に引き上げたのだ。

ローカルの笑いが世界にも広がる

日本国内だけでなく、台湾や東アジア圏でも視聴が広がる本作だが、佐久間氏は、最初から海外を意識して作ったわけではないという。

「海外の人に見て欲しいなっていう気持ちはあるが、まずはローカルで面白いと思ってもらわないといけない。まずは日本で面白いと思える作品にすることしか考えていませんでした。反響を聞くと、日本以外のアジア圏では知名度の高いセクシー女優目当てで見ている人が多かった。ただ、いざ見てみたら『芸人たちも面白い』となっていったそうです。

日本だと芸人のバラエティとして見て、『あれこの女の子かわいい』みたいな感じが多いので、順序が逆でした」

最後に佐久間氏が、いま興味を持っているジャンルについて語った。

「ホラーは面白いなと思う。雨穴さんの作品を皮切りに盛り上がっているホラーモキュメンタリーはこれからも伸びていくと思います。何かそれと笑いを組み合わせたいって気持ちはちょっとだけあります。笑いの中で学んだ『裏切りの手法』が自分の武器の一つです。それは設定やテーマを変えてもまだまだ使えるので、自分らしい作品を作っていきたい」

演者に本気を出させるための現場作り、即興から生まれる化学反応を見極める眼力。それらが結実した本作は、佐久間氏にとって一つの到達点となった。そして同時に、次なる挑戦への起点でもあるのかもしれない。

