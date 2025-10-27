【コジコジ】サンデーブランチとコラボ！ 限定メニューにクリスマスケーキも
『コジコジ』とカフェ「サンデーブランチ」によるコラボレーションの実施が決定した。サンデーブランチ下北沢店では、2025年11月13日（木）〜2026年4月12日（日）まで、「コジコジ」の限定メニューが登場する。
『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。
そんな『コジコジ』とサンデーブランチ下北沢店がコラボレーション、フードやスイーツ、ドリンクなど、サンデーブランチ下北沢店でしか食べられない5つのメニューがご用意される。
「コジコジのシチューごはん」は、『コジコジ』1巻のカバー絵のコジコジがモチーフ。帽子の緑色はクロレラ入りのマッシュポテト、つばの部分は人参。コジコジの顔のクッキーはターメリック入りのきいろいクッキー。洋服も、ビーツやクロレラをメインに着色している。
「コジコジとタコ君の弟のシーフードカレー」は、ほうじ茶ごはんとクリーミーな甘口のシーフードカレーで、あの名場面を表現している。
「コジコジ＆次郎のハンバーガー」は、コジコジと次郎はターメリック入りのきいろいクッキー、ポークパテにテリヤキとマヨネーズソースをかけたハンバーガー。
「ふしぎなふしぎなクリームソーダ」は、おたんこなすとコジコジのクッキーをかざったメロンクリームソーダ。
「コジコジとなかまたちのミニパンケーキ」は、コジコジと、次郎、コロ助、スージー、ブヒブヒ、ゲランの焼き印をつけたミニパンケーキ。フルーツやアイスクリーム、チョコレートソースと一緒にお楽しみを。
そして、店内ではグッズの販売も。その他クリスマスケーキも登場予定だ。
（C） さくらももこ
