赤西仁＆錦戸亮、ファンダムアプリ「Replive」に参加 チャットを通じてファンとより近い距離に
歌手で俳優の赤西仁と錦戸亮が、ファンダムアプリ「Replive（リプライブ）」に参加することが27日、発表された。Repliveのファンダムでは、赤西、錦戸とファンがチャットを通じてより近い距離で交流できる体験が提供される。
【画像】推しと日常をシェアできる！赤西仁のファンダムURLが公開
有料会員限定の特典を楽しめるファンコミュニティ機能「ファンダム」では、推しと“二人だけのプライベート空間”でチャットできる『チャット』機能や、推しが自分のためだけに回答してくれる『リプライ』機能が用意された。これらの機能により、推しとの距離がより一層近くなり、特別な体験が楽しめる。
チャットでは、推しと、友達のように日常をシェアする体験ができるため「推し活」にとどまらず、より感情的なつながりを持つことができる。「ファンダム」では、SNSよりもより身近でレアな情報を楽しむことが可能となる。
また、「推し」のQ＆Aを“ライブ配信”や“ショート動画”でいつでもどこでも楽しめるリプライ機能も。質問や応援メッセージをカードで贈ると、自分だけに向けた推しからのメッセージ動画をいつでも視聴することができる。
