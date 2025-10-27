◇ドイツ2部第10節 ハノーバー3―0ブラウンシュワイク（2025年10月26日 ブラウンシュワイク）

ドイツ2部ハノーバーのMF横田大祐が、同じニーダーザクセン州を拠点とするブラウンシュワイクとのダービーマッチで今季初得点を挙げた。

前半終了間際から途中出場すると、2―0の後半16分に左からのクロスを左足ボレー。ベルギー1部ヘントから買い取りオプション付きの期限付き移籍で今夏加入して以来、初のゴールとなった。自身のインスタグラムには「ミッション コンプリート」と投稿。地元メディア「ran.de」では「横田がハノーバーでの初ゴールで流れを変えた」などと4位浮上に導いたプレーを評された。

昨季は互いのアウェーサポーターが一部入場禁止となるなど、歴史的背景などから毎回白熱するダービー戦。今回は満員の観客の入場が許可されたが、警察が大規模な増員で警護にあたり、DF松田隼風が出場した前半にはハノーバー側のサポーターが発煙筒を投げ、一時中断するアクシデントもあった。ピッチ内では前半20分にハノーバーのDFトミアクの首を両手でつかむ暴挙に出たブラウンシュワイクのFWヤルディムチが一発退場となった。

横田も後半40分に警告を受け、地方放送局NDRは「日本人選手のゴールは素晴らしかったが、試合終了間際に相手チームのファビオ・ディ・ミケーレ・サンチェスを挑発するなど、スポーツマンシップに反する行動を何度も見せた。その結果、白熱したダービーの最後には、短い乱闘騒ぎが起きた」などと記載。ゴールという待望の結果を得たが、後味の悪さも残った。