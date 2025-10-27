TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新。
子どもとの２ショット写真を公開しました。
 

【写真を見る】【 華原朋美 】　息子と笑顔で「ケンタッキーデビュー❤」



華原朋美さんは「お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て❤」「次の日はお寝坊さん」と、投稿。

続けて「どっか行こっか〜　この時間からやってるところ。。。　雨降ってるしなぁ〜　でも行っちゃいました❤❤」と、記しました。
 



そして「ままぁ〜ケンタッキー食べてみたいっ」「おぉー!!　ケンタッキーデビュー❤」「なんとなく乗り物にも乗れたしケンタッキーデビュー出来たし❤　楽しかったなぁ〜❤」と、綴りました。

 



更に、華原朋美さんは「#華原朋美」「#息子」「#しあわせ」「#こんなに大きくなったんだなぁって」「#今は普通に手が繋げる」「#保育園で1番背が高い」「#すくすく」とハッシュタグを添えて息子の成長について記しています。
 



華原朋美さんは、時折、ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】