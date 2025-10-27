歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新。

子どもとの２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 息子と笑顔で「ケンタッキーデビュー❤」 ＳＮＳに想い 「#こんなに大きくなったんだなぁって」「#保育園で1番背が高い」「#すくすく」





華原朋美さんは「お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て❤」「次の日はお寝坊さん」と、投稿。



続けて「どっか行こっか〜 この時間からやってるところ。。。 雨降ってるしなぁ〜 でも行っちゃいました❤❤」と、記しました。







そして「ままぁ〜ケンタッキー食べてみたいっ」「おぉー!! ケンタッキーデビュー❤」「なんとなく乗り物にも乗れたしケンタッキーデビュー出来たし❤ 楽しかったなぁ〜❤」と、綴りました。









更に、華原朋美さんは「#華原朋美」「#息子」「#しあわせ」「#こんなに大きくなったんだなぁって」「#今は普通に手が繋げる」「#保育園で1番背が高い」「#すくすく」とハッシュタグを添えて息子の成長について記しています。







華原朋美さんは、時折、ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】