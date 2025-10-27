º´Æ£ÆóÏ¯¡¢¸åÇÚÇÐÍ¥¤Ë»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈËÜ¿Í¤è¤êÀè¤Ë¼ÂÌ¾Êó¹ð¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬Êó¹ð¡ª¾Ð¡×¡¡
ÇÐÍ¥º´Æ£ÆóÏ¯¡Ê56¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚÇÐÍ¥¤ËÌµ»ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
º´Æ£¤Ï26ÆüÌë¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö10Ç¯°Ê¾å¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£Í¼Êý¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¡£¡ØºÊ¤¬ÇË¿å¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞÊ¬ÊÚ¼¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì²¶¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÕ¤Åº¤¨¤è¡Ù¤ÈÊÖ¿®¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö20:29¤Ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿Êó¡£¾®¾¾Í¦»Ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÇÐÍ¥¾®¾¾Í¦»Ê¤ÎºÊ¤¬½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®¾¾¤â26Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£º´Æ£¤Î¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬Êó¹ð¡ª¾Ð¡¡¤Ç¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¼Çµï¤Ë²ÈÂ²¤ËÇ®¤¯°¦¤Î¤¢¤ëÆóÏ¯¤µ¤ó¡£Åìµþ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬º£Æü¡¢Åìµþ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊó¹ð¤Ç¤¹¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¾¾¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢12Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤ò±ßËþÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ö³¤Â±¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÃË¡×¡¢¡Ö¶ò¹ÔÏ¿¡×¡Ö¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡×¡¢¡Ö¤Ï¤ë¥ò¤¦¤ë¤Ò¤È¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£