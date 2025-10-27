ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢10Âå¤«¤é¶¦±é¤¹¤ëÃç¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê
ÇÐÍ¥ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ï»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¡¢¾¾²¬¤È¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡£½Ð¿È¹â¹»¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÎÓ½¤¤«¤é¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤ÏËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡ØËÌÂ¼¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤«¤é¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢½éÂÐÌÌ»þ¤ÎËÌÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÌÂ¼¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤¬13ºÐ¡¢»ä¤¬16¤Î»þ¤À¤è¤Í¡£ËÌÂ¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤âÈô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂç¿Í¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¾ì¤ÎÁ°¤Î½¸ÃæÎÏ¤È¡¢1¿Í¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ï¹â¹»À¸¤Î»ä¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÃ£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈËÌÂ¼¸Æ¤Ó¡É¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸å¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤âËÌÂ¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¤ÏÃæ³ØÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤¿¤êÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Åö»þ¼«¿È¤¬Æþ³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¾²¬¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡ØÀäÂÐ¤Ë¤Ö¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø3Ç¯´ÖÉâÂÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃé¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÓ¤¬¡Ö¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËÌÂ¼¤Î¼ç±éºî¤ËÍí¤á¤Æ¾Ð¤¦¤È¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ö¥ì¤º¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£