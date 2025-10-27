55ºÐ½÷Í¥¡È¼óÁê¡É¤Ë»ä¸«¡ÖÀäÂÐÂÌÌÜ¡ª¤ÈËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡ÄÉ¬Í×¤Ê»þ¡×
½÷Í¥¤Î±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
±Êºî¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¼óÁê¡¡#¿·À¯¸¢¡¡#»Ø¼¨½ñÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡#ÎÏ¤Î°ÕÌ£¡¡#¾Ð¡¡#¾ð¤±¤Ï¿Í¤Î°Ù¤Ê¤é¤º¡¡#À¤³¦¡×¤Èµ¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¹â»Ô»á¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£²¿ÅÙÅÜ¤ê¡Ä¿Ì¤¨¡Äµã¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Äº£¤è¤ê¤â¤Ã¤Èº¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÀÊÌ³Êº¹¤Î»þÂå¤Ë¡¢Éé¤±¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¡¢º£¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¾Ð´é¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·Á°¤Ë¿Ê¤à³Ð¸ç¤À¡×¤È¿ä»¡¡£¡Ö¶²¤ì¤º¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤é¤º¡¡¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¿°ãÏÂ´¶¤òº¹¤·¼¨¤·½ñ¤´¹¤¨¡¡ÂÐÏÃ¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤ò·è¤·¤ÆÌµ»ë¤·¤Ê¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼çÄ¥¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ËËä¤â¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿°ïºàÃ£¤ÏÉå¤é¤º¤Ë¡¢¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«±ÉÍÜ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃß¤¨¸÷¤ÎÊý¤Ø¡¢´î¤ó¤Ç´é¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÁê¼ê¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ç°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¡¢¿·³ÕÎ½¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤«¤Ëµ½Ò¡£¡Öº£¤Ê¤é»Ò¶¡Ã£¤â¤³¤Î³èµ¤¤Å¤¤¤¿ÂÐÏÃ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤«¤Ê¡£¸«¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤È¤«¡ÄÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡ÄÁÇÄ¾¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤³¤³¤ËÊë¤é¤¹¿ÍÃ£¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÆüËÜ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤ÈÀ¸¤¤ëÌ¤Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤³¤È¡£»Ò¶¡Ã£¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Ë¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òÊü¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÅ¤¤¾å¤²¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡£ÃË¡¢½÷¡¢¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂÌÌÜ¤Ê»ö¤òÂÌÌÜ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¿´¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È»×¤¦¡£¡Ø¤½¤ì¤ÏÀäÂÐÂÌÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡¡°Â¿´´¶¤¬¡¢¡¢¾¯¤·¤À¤±É¬Í×¤Ê»þ¡Ä¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤è¡£Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î°Ù¤Ë¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¡Äº£¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä²¿¤«¤Î°Ù¤Ë¡£º£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£